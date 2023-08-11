避免違法使用獸鋏陷阱 雲林深入社區校園宣導

中央社／ 雲林縣11日電
雲林縣動植物防疫所提醒，民眾應善待身邊犬貓及動物，避免違法使用獸鋏等陷阱導致動物受傷。情境示意圖／聯合報系資料照
雲林縣動植物防疫所提醒，民眾應善待身邊犬貓及動物，避免違法使用獸鋏等陷阱導致動物受傷。情境示意圖／聯合報系資料照

雲林縣府有鑑山區或偏鄉地區動物因獸鋏及山吊受傷案件頻傳，主因為農民為預防農損卻不知法規，進而造成動物傷害及違法使用陷阱受罰，動植物防疫所將到社區和校園加強宣導。

根據雲林縣動植物防疫所統計，近3年來共清除19個鐵製捕獸鋏、2個山豬吊和1組釘床，另查獲13個鱷魚型塑膠捕獸鋏。進一步分析，主要受傷的以流浪狗、貓為主，但也有家犬和家貓各1案例。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天告訴中央社記者，農民為預防農損及不知法規下，設置獸鋏等陷阱，曾發生夾傷他人的家犬，依違反動物保護法開罰的案例。

雲林縣動植防疫所為防範獸鋏、山豬吊等陷阱違法使用，以健全動物福利，也為讓民眾更清楚法規規範，配合農業部補助計畫，除了在斗六市湖山社區發展協會舉辦宣導會，未來也會深入校園。

宣導人員透過影像解說和實物展示，期望增進農民對獸鋏及相關法律的認識，降低動物受傷風險及違法情事。

雲林縣動植物防疫所提醒，民眾應善待身邊犬貓及動物，違法使用獸鋏等陷阱導致動物受傷，依據動物保護法規定，可處新台幣1萬5000元至7萬5000元以下罰鍰；呼籲民眾不要使用或持有捕獸鋏，以免受罰。

雲林 農民 流浪狗

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