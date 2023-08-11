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台南登革熱累計1164例 雨天蚊子躲戶內化學防治搶時效

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診52例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1164例，今日52例分布狀況為東區及永康區各15例，安南區8例，南區及安平區各4例，北區3例，仁德區2例，關廟區1例，年齡介於10歲至94歲，受到西南季風水氣影響，台南持續有強降雨發生，但登革熱緊急戶內化學防治工作不停歇，依然冒雨如期執行。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，外面下大雨，病媒蚊也會在家戶內躲雨，反而可能會增加市民朋友感染的風險，更應盡快執行化學防治作業，消滅環境中可能帶病毒的病媒蚊，保護民眾的免於受到登革熱的威脅。這兩天第一線執行噴藥及孳清作業的防疫夥伴們可說相當辛苦，穿著雨衣或撐著雨傘頂著傾盆大雨加緊趕工完成防治任務。

蘇世斌籲請民眾雨後應落實家戶內外環境巡檢，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，應把握放晴時間儘快落實「巡、倒、清、刷」，澈底落實孳生源清除，特別是有些公寓、大樓地下室雨後可能出現積水情況，請管理委員會或管理人應善盡管理之責，盡快將積水排除，倘無法立即排除應予投藥處理，避免孳生病媒蚊嚴重危害住民的健康，全體市民共同努力，才能將疫情控制。

衛生局持續落實社區孳清，昨天在安南區共調查347戶、其中陽性戶3戶，查獲244個積水容器、5個陽性容器，衛教683人次，開立3張舉發單。

第一線執行噴藥及孳清作業冒雨作業。圖／台南市衛生局提供
第一線執行噴藥及孳清作業冒雨作業。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局持續落實社區孳清，在安南區查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。圖／台南市衛生局提供
第一線執行噴藥及孳清作業冒雨作業。圖／台南市衛生局提供
第一線執行噴藥及孳清作業冒雨作業。圖／台南市衛生局提供

登革熱 病媒蚊 確診 台南

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