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交通部核定797萬 台南新營3路口試辦「行人及高齡友善區」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部核定台南市「行人及高齡者友善示範區」經費797萬元，市府交通局將在新營區中正路與武昌街路口、三民路口及綠川北街路口試辦。圖／台南市議員蔡育輝提供
交通部核定台南市「行人及高齡者友善示範區」經費797萬元，市府交通局將在新營區中正路與武昌街路口、三民路口及綠川北街路口試辦。圖／台南市議員蔡育輝提供

台南交通事故死傷人數居高不下，交通部核定「行人及高齡者友善示範區」總經費797萬元，由中央補助450萬元、市配合款347萬元，台南市議會臨時會審議通過先行執付，113年度總預算時辦理轉正。市府交通局表示，將在新營區中正路與武昌街路口、三民路口及綠川北街路口試辦。

議員蔡育輝肯定中央和市府聽到地方心聲，在新營中正路3處路口，進行號誌燈4座汰換，人行道人行箱8座淘汰，管線地下化，行人穿越線退縮及路口刨除標線重劃等，有一處在新營國小和台南市警察局前，表達感謝改善長輩及學童行走馬路可以越來越安全。

另針對審計部糾正台南市每十萬人死傷人數居高不下，發生以長輩及無號誌路口居多 ，蔡育輝也要求從大數據找出肇事熱點逐年編預算改善。

交通部核定「行人及高齡者友善示範區」總經費797萬元，台南市議會臨時會今通過先行墊付，113年度總預算時辦理轉正。交通局長王銘德表示，這是交通部道安會首次補助，選定新營區中正路3處路口試辦，透過放大號誌及行穿線退縮等工程改善等，再進行觀察評估改善效果，做為後續路口改善的參考。

交通部核定台南市「行人及高齡者友善示範區」經費797萬元，市府交通局將在新營區中正路與武昌街路口、三民路口及綠川北街路口試辦。圖／台南市議員蔡育輝提供
交通部核定台南市「行人及高齡者友善示範區」經費797萬元，市府交通局將在新營區中正路與武昌街路口、三民路口及綠川北街路口試辦。圖／台南市議員蔡育輝提供
台南市議員蔡育輝（右）也肯定中央和市政府積極聽到地方的心聲。圖／蔡育輝提供
台南市議員蔡育輝（右）也肯定中央和市政府積極聽到地方的心聲。圖／蔡育輝提供

台南 交通部 人行道

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