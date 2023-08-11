快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

南迴公路沙灘 5公尺大鯨鯊擱淺死亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺死亡。圖／讀者提供
台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺死亡。圖／讀者提供

台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺，即通報海巡。海洋保育署保育員及岸巡第13大隊人員抵達現場勘驗時，發現這隻鯨鯊已明顯死亡，隨即通知成功大學鯨豚研究中心，並雇用民間吊車將鯨鯊吊掛，載往台南成大進行研究。

海保員說，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊，經丈量體長4.9公尺、寬1.8公尺，算是年輕，初步從外觀看起來沒有受傷，體型比例正常，真正死因還有待成大鯨豚研究中心解剖後釐清。鯨鯊俗稱豆腐鯊，個性溫和只吃小魚蝦及蜉蝣生物，身上布滿有如星星斑點為特色。

漁業署2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會2020年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物。

成功大學鯨豚研究中心雇用民間吊車將鯨鯊吊掛，載往台南成大進行研究。圖／讀者提供
成功大學鯨豚研究中心雇用民間吊車將鯨鯊吊掛，載往台南成大進行研究。圖／讀者提供

鯨鯊 鯨豚 成大

延伸閱讀

菲趁亂出「艦」招? 中媒：擱淺24年破船該拖走了

影／屏東旭海沙灘驚見野生海豹「挺圓滾肚皮進海」 海生館：實屬罕見

貝里斯貨輪去年擱淺台東 聯利輪欠費800萬下月將拍賣

擱淺鳳鼻頭港1貨櫃今移除 3沉海貨櫃明續吊

相關新聞

最近「菜價貴」原因出在這 雲林產區菜農每天跟時間賽跑搶收

中南部最近都是有雨的天氣，加上前後烈日，蔬菜在高溫環境下難以長大，導致菜田無菜可收，供不應求，菜價上漲，平均價格來到每公...

南迴公路沙灘 5公尺大鯨鯊擱淺死亡

台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺，即通報海巡。海洋保育署保育員及岸巡第13大隊人...

日治時期留下濁水溪舊堤竟成髒亂點 中央補助經費助變身

濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點，第四河川局近年陸續分段進行活化、美化工程，獲得...

曾文水庫馬拉松今年獎金提高 今起受理報名

台南市政府主辦2023年第40屆曾文水庫馬拉松賽事，12月10日在曾文水庫園區舉行，今天起至9月29日受理報名，全馬組總...

這次沒淹！台南昨暴雨來襲 網友戲稱「崑山水樂園今年不營業 」

台南市昨天多區達到暴雨等級，也出現積淹水，有網友貼文「崑山水上樂園今年沒有營業」，引發熱議，市府表示中華醫大特來信感謝黃...

台南「歸仁釋迦鐵馬行」開跑 騎鐵馬品嘗釋迦各式小吃

「112年歸仁釋迦鐵馬行」活動明天開跑，市府下午發佈新聞，推薦遊客歸仁在地美食小吃，邀請各地民眾一起來歸仁「品嘗當季釋迦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦