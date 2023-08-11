南迴公路沙灘 5公尺大鯨鯊擱淺死亡

台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺，即通報海巡。海洋保育署保育員及岸巡第13大隊人員抵達現場勘驗時，發現這隻鯨鯊已明顯死亡，隨即通知成功大學鯨豚研究中心，並雇用民間吊車將鯨鯊吊掛，載往台南成大進行研究。

海保員說，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊，經丈量體長4.9公尺、寬1.8公尺，算是年輕，初步從外觀看起來沒有受傷，體型比例正常，真正死因還有待成大鯨豚研究中心解剖後釐清。鯨鯊俗稱豆腐鯊，個性溫和只吃小魚蝦及蜉蝣生物，身上布滿有如星星斑點為特色。