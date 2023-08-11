南迴公路沙灘 5公尺大鯨鯊擱淺死亡
台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺，即通報海巡。海洋保育署保育員及岸巡第13大隊人員抵達現場勘驗時，發現這隻鯨鯊已明顯死亡，隨即通知成功大學鯨豚研究中心，並雇用民間吊車將鯨鯊吊掛，載往台南成大進行研究。
海保員說，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊，經丈量體長4.9公尺、寬1.8公尺，算是年輕，初步從外觀看起來沒有受傷，體型比例正常，真正死因還有待成大鯨豚研究中心解剖後釐清。鯨鯊俗稱豆腐鯊，個性溫和只吃小魚蝦及蜉蝣生物，身上布滿有如星星斑點為特色。
漁業署2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會2020年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言