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日治時期留下濁水溪舊堤竟成髒亂點 中央補助經費助變身

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點。記者陳雅玲／攝影
濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點。記者陳雅玲／攝影

濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點，第四河川局近年陸續分段進行活化、美化工程，獲得好評，立委劉建國爭取莿桐麻園段環境改善工程，獲水利署核定經費3947萬元，今天舉辦施工前說明會，地方期盼盡快完工，新增休憩空間。

位於莿桐鄉的濁水溪麻園段堤防即將進行環境改善工程，第四河川局長李友平今天邀集立委劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉、雲林縣議員張維崢、莿桐鄉民代表張金龍、四合村長蔡見成、四合社區發展協會理事長黃增男等人，今天召開施工前說明會。

廖秋蓉表示，麻園堤防環境改善工程在疫情前就透過劉建國向中央爭取，不巧碰上疫情排擠工程預算，延宕多年，地方引頸企盼，今年終於盼到要動工，希望工程能夠順利進行，盡速完工。

李友平說，退役後的堤防雜草叢生、垃圾棄置，並有許多動物遺體遺棄此處，多年來成為鄰避設施，這次麻園段改善工程施工長度952公尺，經費3947萬元，預計明年4月完工，改造工程將融入在地特色，期盼藉此帶動地方創生，讓社區能夠更加活絡。

張維崢表示，濁水溪沿線的舊堤從日治時代留下至今，有其歷史意義，不應任其荒廢，成為髒亂點，第四河川局近年陸續活化改造濁水溪沿線舊堤，成果有目共睹，其中湖子內舊堤改善更曾榮獲台灣景觀大獎，期待麻園段改造後成為當地觀光亮點。

劉建國表示，麻園舊堤所在的莿桐鄉，是台灣稻米重要產地，這裡擁有極乾淨的水質，讓稻米生長良好，居民最想要看見的就是在舊堤防周邊環境整理的同時，把莿桐在地的「稻米」特色融入，成為居民休閒散步的好去處。

第四河川局長李友平（中）說，濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點。記者陳雅玲／攝影
第四河川局長李友平（中）說，濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點。記者陳雅玲／攝影
立委劉建國爭取莿桐麻園段環境改善工程，獲水利署核定經費3947萬元，今天舉辦施工前說明會。記者陳雅玲／攝影
立委劉建國爭取莿桐麻園段環境改善工程，獲水利署核定經費3947萬元，今天舉辦施工前說明會。記者陳雅玲／攝影

劉建國 濁水溪 稻米

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