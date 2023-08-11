曾文水庫馬拉松今年獎金提高 今起受理報名

台南市政府主辦2023年第40屆曾文水庫馬拉松賽事，12月10日在曾文水庫園區舉行，今天起至9月29日受理報名，全馬組總排名第一名獎金6萬元。

市長黃偉哲表示，今年曾文水庫馬拉松40周年，賽事除新增馬拉松雙人接力組及專屬組合式完賽獎牌，其餘賽事組別也推出40周年限定旋轉式完賽獎牌，報名參賽的跑友若是符合年齡40歲（72年次）或40年次或身分證尾數40其中一項，即加贈40周年曾文紀念毛巾衣，歡迎全國所有熱愛馬拉松跑友，共同來參加這場匯集山景、湖景，全國歷史最悠久的馬拉松40周年賽事。

體育局長陳良乾表示，本次賽事比賽項目共分為全程馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)、健康休閒組(3km)及馬拉松雙人接力組(42.195km)。

今年為慶祝40周年，馬拉松組男女總排名前三名獎金分別提高一萬元，且報名參賽馬拉松組、挑戰組、路跑組及馬拉松雙人接力組的選手皆會獲得專屬曾文水庫馬拉松40周年帆布袋，提供參賽者放置衣物及完賽物資等物品，今年賽事也持續提供優質便民的北中南接駁車服務，歡迎全國民眾踴躍報名。

相關活動詳情可在https://reurl.cc/Q6bRGq查詢。或洽詢台南市政府體育局全民運動科。06-2157691分機229。