快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

曾文水庫馬拉松今年獎金提高 今起受理報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
第40屆曾文水庫馬拉松，今年慶祝舉辦40年，獎金大幅提高，今起受理報名。記者周宗禎／翻攝
第40屆曾文水庫馬拉松，今年慶祝舉辦40年，獎金大幅提高，今起受理報名。記者周宗禎／翻攝

台南市政府主辦2023年第40屆曾文水庫馬拉松賽事，12月10日在曾文水庫園區舉行，今天起至9月29日受理報名，全馬組總排名第一名獎金6萬元。

市長黃偉哲表示，今年曾文水庫馬拉松40周年，賽事除新增馬拉松雙人接力組及專屬組合式完賽獎牌，其餘賽事組別也推出40周年限定旋轉式完賽獎牌，報名參賽的跑友若是符合年齡40歲（72年次）或40年次或身分證尾數40其中一項，即加贈40周年曾文紀念毛巾衣，歡迎全國所有熱愛馬拉松跑友，共同來參加這場匯集山景、湖景，全國歷史最悠久的馬拉松40周年賽事。

體育局長陳良乾表示，本次賽事比賽項目共分為全程馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)、健康休閒組(3km)及馬拉松雙人接力組(42.195km)。

今年為慶祝40周年，馬拉松組男女總排名前三名獎金分別提高一萬元，且報名參賽馬拉松組、挑戰組、路跑組及馬拉松雙人接力組的選手皆會獲得專屬曾文水庫馬拉松40周年帆布袋，提供參賽者放置衣物及完賽物資等物品，今年賽事也持續提供優質便民的北中南接駁車服務，歡迎全國民眾踴躍報名。

相關活動詳情可在https://reurl.cc/Q6bRGq查詢。或洽詢台南市政府體育局全民運動科。06-2157691分機229。

馬拉松 曾文水庫 台南

延伸閱讀

水上跑起來！嘉義水上首屆馬拉松路跑報名中

台南持續降雨 曾文水庫蓄水6成逾3億噸

那些年 我們聽的田中馬拉松歷年主題曲故事

曾文水庫儲水終破3億噸 南水局：總算等到但仍不放心

相關新聞

最近「菜價貴」原因出在這 雲林產區菜農每天跟時間賽跑搶收

中南部最近都是有雨的天氣，加上前後烈日，蔬菜在高溫環境下難以長大，導致菜田無菜可收，供不應求，菜價上漲，平均價格來到每公...

虎尾鎮再也看不到水牛！最後1頭這原因今送進安養中心

雲林縣虎尾鎮最後一頭水牛今天入住土庫鎮「水牛安養中心」，牛主人黃松勇和這頭從小養到大的水牛要分離，難掩不捨之情，他說，再...

南迴公路沙灘 5公尺大鯨鯊擱淺死亡

台東南迴公路大溪段旁沙灘，今中午民眾發現一隻近5公尺的鯨鯊（豆腐鲨）擱淺，即通報海巡。海洋保育署保育員及岸巡第13大隊人...

日治時期留下濁水溪舊堤竟成髒亂點 中央補助經費助變身

濁水溪舊堤防退役多年，不僅雜草叢生，甚至被民眾棄置垃圾，成為當地的髒亂點，第四河川局近年陸續分段進行活化、美化工程，獲得...

曾文水庫馬拉松今年獎金提高 今起受理報名

台南市政府主辦2023年第40屆曾文水庫馬拉松賽事，12月10日在曾文水庫園區舉行，今天起至9月29日受理報名，全馬組總...

這次沒淹！台南昨暴雨來襲 網友戲稱「崑山水樂園今年不營業 」

台南市昨天多區達到暴雨等級，也出現積淹水，有網友貼文「崑山水上樂園今年沒有營業」，引發熱議，市府表示中華醫大特來信感謝黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦