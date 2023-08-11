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保護雲林精品文旦產區 排水治理工程今動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
新興排水朱丹灣區段緊鄰斗六文旦產區，受土地開發、極端氣候影響，現有排水設施已無法負荷。記者陳雅玲／攝影
新興排水朱丹灣區段緊鄰斗六文旦產區，受土地開發、極端氣候影響，現有排水設施已無法負荷。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六盛產精品級的文旦，不僅曾寫下1台斤500元的高價紀錄，更有魚翅文旦之稱，斗六朱丹灣區段是文旦主產地之一，但緊鄰的新興大排因無法負荷極端氣候暴雨，淹水災害頻傳，將進行新興排水朱丹灣區段治理工程，雲林縣長張麗善今天主持開工典禮，預計明年6月完工。

新興排水朱丹灣區段治理工程今天開工動土，張麗善、水利署副總工程司白烈燑、斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞及林岳璋、黃勝志，及國民黨立委參選人邱良閱等人都到場參與祈福、持鏟動土，祈求工程順利平安。

張麗善表示，新興大排屬雲林縣縣管區域排水，排水系統位於雲林縣斗六市行政區域內，近年來由於經濟發展迅速、土地開發密集，地表不透水面積增加，加上氣候變遷，暴雨量加大等因素，現有排水設施已無法負荷。

新興大排出口流入虎尾溪，如颱風豪雨時期，虎尾溪溪水高漲，影響內水排出，大水宣洩不易，淹水災害頻傳，今天動工整治，有助於改善情況。

整治工程改善長度為357公尺，工程總經費6500萬元，工期240日曆天，考量當地文旦收成日期，預計中秋後開工，明年6月完工。

白烈燑說，工程完成後，符合10年的洪峰流量及25年不溢堤為保護標準，可提供足夠通洪斷面以利洪水排出，確保周邊住家生命財產安全。

邱良閱與林聖爵都說，新興大排的整治對文旦產業有正面的提升幫助，以後朱丹灣周邊的居民也不用擔心強降雨，不必再飽受淹水之苦。

新興排水朱丹灣區段治理工程，今天舉行開工典禮，預計明年6月完工。記者陳雅玲／攝影
新興排水朱丹灣區段治理工程，今天舉行開工典禮，預計明年6月完工。記者陳雅玲／攝影
新興排水朱丹灣區段治理工程，今天由縣長張麗善（右六）主持開工典禮預計明年6月完工。記者陳雅玲／攝影
新興排水朱丹灣區段治理工程，今天由縣長張麗善（右六）主持開工典禮預計明年6月完工。記者陳雅玲／攝影

文旦 張麗善 斗六

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