狗學校68歲校長搭公車遭司機羞辱 他愛狗不退休樂做寵物教育

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處司機，網友批司機歧視老人，經媒體報導，讓狗校長又出名；蔡慶榮有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。

蔡慶榮10多年前，訓練10多隻流浪狗當演員，到全省各地並上電視表演，2011年帶狗報考嘉市街頭藝人證照，評審擔心引起動保人士抗議未通過，他帶狗到雲林考照通過，動保人士反對將狗當生財工具，市政府農牧科認定狗明星表演「寓教於樂」，未違反動物保護法，狗明星戲團表演曾引發爭議。

蔡慶榮與妻子經營黎明狗學校及狗明星戲團，擅長馴狗、薩克斯風樂器，年輕時取得犬隻訓練士資格 1983年擔任嘉縣警察局保安隊警犬訓練師 1993當警犬隊主任教官 1996年成立狗明星戲團，狗成為他忠實朋友兼事業夥伴。

他帶狗明星表演搭肩排隊推車、假死、跳繩，或踩滾筒、跳三層火圈等緊張刺激雜技，逗趣表演大受歡迎，狗明星以母狗居多，來自流浪狗，親友不要的狗或購買，從狗兒6、7個月訓練，3年可以上場表演，按每隻狗特性訓練。