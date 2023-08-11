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狗學校68歲校長搭公車遭司機羞辱 他愛狗不退休樂做寵物教育

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮，有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮，有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處司機，網友批司機歧視老人，經媒體報導，讓狗校長又出名；蔡慶榮有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。　

蔡慶榮10多年前，訓練10多隻流浪狗當演員，到全省各地並上電視表演，2011年帶狗報考嘉市街頭藝人證照，評審擔心引起動保人士抗議未通過，他帶狗到雲林考照通過，動保人士反對將狗當生財工具，市政府農牧科認定狗明星表演「寓教於樂」，未違反動物保護法，狗明星戲團表演曾引發爭議。

蔡慶榮與妻子經營黎明狗學校及狗明星戲團，擅長馴狗、薩克斯風樂器，年輕時取得犬隻訓練士資格　1983年擔任嘉縣警察局保安隊警犬訓練師　1993當警犬隊主任教官　1996年成立狗明星戲團，狗成為他忠實朋友兼事業夥伴。

他帶狗明星表演搭肩排隊推車、假死、跳繩，或踩滾筒、跳三層火圈等緊張刺激雜技，逗趣表演大受歡迎，狗明星以母狗居多，來自流浪狗，親友不要的狗或購買，從狗兒6、7個月訓練，3年可以上場表演，按每隻狗特性訓練。

針對寵物市場興起，民眾愛養狗寵毛小孩，卻又經常出現棄養現象？蔡慶榮有感而發說，養狗前必先自修，千萬不要跟著流行感覺，養狗必須考慮個人環境、個性、時間，還有經濟允許嗎？醫療費用、美容費用、狗教育費，他看過不少斯文人養到流氓狗（個性固執的狗），個性斯文的人，最好選擇牧羊犬類，任何犬種母的個性比公狗柔性，買狗養大了，發現與狗個性不合，送人也困難。

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮（左）有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮（左）有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮，有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮，有犬隻訓練士資格，成立狗明星戲團，大半輩子靠訓練狗維生，至今仍持續訓犬、做寵物教育。圖／蔡慶榮提供　

公車 寵物 警犬 流浪狗

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