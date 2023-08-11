不必擔心塞車 台南市觀旅局推攻略持TPASS低碳遊台南

因應暑假旅遊旺季及響應TPASS月票政策，台南市觀旅局發行「轉轉玩台南 低碳旅遊攻略手冊」旅遊工具書，從旅客使用者角度出發，以台鐵「新營車站、隆田車站、善化車站、新市車站、台南車站」及高鐵「台南站」作為為六大旅遊轉乘起點，結合台灣好行、市區公車及幹支線公車前往各區觀光景點，搭配微笑單車YouBike或是散步導覽服務，就可體驗台南市低碳旅遊的完善服務與便利。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，台南這麼大，怎麼玩才最方便，為了讓遊客不必開車也能方便玩台南，「轉轉玩台南 低碳旅遊攻略手冊」，教大家來台南旅遊不用開車、煩惱塞車或找不到停車位，只要透過大眾運輸轉乘，就能輕鬆暢遊熱門景點，再搭配散步導覽服務，來趟台南深度之旅。

「轉轉玩台南 低碳旅遊攻略手冊」內含手冊使用說明，同時彙整各項交通、優惠及導覽預約服務QRcode，民眾可以搭配手冊及手機掃碼方式，輕鬆規畫台南遊程，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，觀旅局也推出集章抽獎活動，下載「旅行台南APP」，今年12月31日前完成集章，就可以參加抽獎。

觀旅局表示，鼓勵旅客支持低碳遊台南，即日起可至「台南旅遊網」（https://goo.gl/nVXQ2x）下載電子檔手冊；想珍藏紙本手冊的旅客，8月12日(周六)起可到全市各處旅服中心或手冊中六處轉乘站點櫃檯，都可免費索取。更多活動資訊可上「台南旅遊」臉書粉絲專頁。