「綠豆嘉義人」臉書粉專遭仿冒 小編提醒認明識別標誌防詐騙

數位時代，嘉義在地熱門的臉書粉專「綠豆嘉義人」，成立13年，累計33萬粉絲，讓「綠豆嘉義人」成為嘉義人代名詞，擁有高知名度，近年遭人在臉書仿冒相同名稱粉專，甚至還有人取「嘉義綠豆人」，近年網路詐騙頻傳，粉絲擔心上錯粉專受騙。

臉書粉專綠豆嘉義人小編「阿嘉」說，13年前取名「綠豆嘉義人」，主要是網路笑話，綠豆哪裡人？嘉義人（加薏仁），經營10幾年來，粉絲數達到33萬人，主要提供嘉義在地資訊，偶爾也會貼出國際新聞，以「嘉人好，嘉義就好」為原則，免費幫商家打廣告。

「阿嘉」表示，近幾年網路蓬勃發展，粉專名稱被其他網友複製使用，創立新社團，代表「綠豆嘉義人」名稱取得很成功，歡迎大家一起為嘉義的好努力，幾年前開始品牌化經營，設計出以綠豆為意象擬人化logo，甚至擴大客群，開設IG頻道，因此有機會和不少大型連鎖企業合作，例如漢堡王、IKEA等等，因此「綠豆嘉義人」既使不斷被仿效，但管理風格不同，網友應可以清楚判別，無傷大雅。

Logo設計主要是要朝向品牌化經營，作為強化識別功能，設計以擬人化綠豆為意象，拿著大聲公，表示要作為傳播在地第一手資訊為目標前進。