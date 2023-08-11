台南永康轉運站開工 盼紓解車潮

台南市省道台一線鹽行路線路段，大客車長期無合適停靠位置，大小汽機車爭道、任意進出停車影響交通安全，市府規畫興建永康轉運站，昨天開工，共規畫8個國道客運月台，另有市區公車路邊停靠區及近百席機車停車位等，一旁還有汽機車停車場，無論利用公共運輸或停車轉乘都十分便利，預計明年第3季完工。

永康轉運站位在永康物流轉運轉區，緊鄰永運路、永安路口，較現行臨時站離交流道更近、更省時，共規畫8個國道客運月台，另有市區公車路邊停靠區及近百席機車停車位等，一旁還有汽機車停車場，無論利用公共運輸或停車轉乘都十分便利。

交通局說，永康轉運站基地約0.5公頃，受限土地使用規定，能興建主體建築室內約231坪，規畫舒適售票及候車空間，採簡潔俐落造型，透過設置大型太陽能光電頂篷，創造遮風蔽雨月台空間，發電量可達約271kWP，符合綠能趨勢，藉委外營運，進駐簡易賣店提供販售服務。

市長黃偉哲說，盼永康轉運站完工後有效改善交流道周邊車潮，提供市民良好轉乘環境，他指示施工單位留意排水設施系統，齊全品質與轉乘環境。