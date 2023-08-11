雲縣埤麻大排常淹 改善工程啟動

雲林縣原應發揮排水功能的埤麻大排，過去大雨須關閉水閘門，加上排水斷面不足，水位暴漲溢堤成災，漫淹附近超過30公頃農田，農民飽受苦難，心驚說「淹到會怕！」經4年規畫設計，昨天動工改善防治工程，總計7400萬元，另再追加800萬改善堤防道路及側溝，預定明年6月完工。

縣長張麗善及時任第五河川局長、現水利署副總工程司張庭華等，近年多次現勘埤麻大排。張麗善說，排水系統位在虎尾、斗南2鎮交界，排水路出口在北港溪左岸新崙堤防1.585公里處，屬雲林管區域排水，總集水區面積約7.52平方公里。

因出口位在北港溪下游，受北港溪外水位影響，暴雨須關閉出口閘門，造成排水路水位暴漲，加上現有排水斷面不足，埤麻大排常溢堤「作大水」，歷年最大範圍曾淹19公頃，颱風豪雨，水深超過50公分，最高達120公分，民眾回顧「幾乎超過成人腰際，甚至及胸！」

縣府2020年向水利署提報治理工程，獲中央前瞻建設補助，含用地費投入7400萬元，縣府部分負擔800多萬元，改善500公尺排水路、渠道寬度11公尺，深度約3.3公尺至4.2公尺；民眾陳情改善堤防道路及側溝等案，縣府追加800萬元施作。

張庭華說，排水系統既有護岸傳統工法，此次更新懸臂式護岸，增加斷面，將防洪牆加高，施作基礎保護工、自動水門及封牆、固床工、塊狀護欄等，強化護岸量能，可減少淹水面積27.3公頃，地方希望持續推動中、上游防治工程根治水患，他答應協助。