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攔截外地登革熱患者 嘉市醫師獲獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市衛生局長廖育瑋（左）感謝張文祥醫師（中）及時攔截外縣市確診病例，贈送首筆通報獎勵金500元以及100元禮券，議員張秀華（右）到場祝賀。記者魯永明／攝影
嘉市衛生局長廖育瑋（左）感謝張文祥醫師（中）及時攔截外縣市確診病例，贈送首筆通報獎勵金500元以及100元禮券，議員張秀華（右）到場祝賀。記者魯永明／攝影

登革熱疫情延燒，嘉市本島唯一境內外無確診衛生局祭獎金鼓勵民眾、醫療院所通報確診案例，7月29日有名設籍嘉縣在台南工作30多歲女子，到嘉市做美甲，因身體不適到嘉市醫師公會理事長張文祥醫師的診所求診，患者有頭痛、發燒及後眼窩痛症狀，張機警採血檢驗NS1快篩陽性通報確診。

衛生局長廖育瑋昨天上午到張文祥診所，感謝張醫師及時攔截外縣市確診病例，送首筆通報獎勵金500元及百元篩檢獎勵禮券，感謝張文祥詢問求診病人TOCC：旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，使用NS1快篩檢驗，發現陽性案例，及時通報攔截，議員張秀華到場感謝張文祥。

廖育瑋說，截至8日，全國本土登革熱病例累計1109例，台南及雲林確診數最多，嘉縣也有5例，嘉市是本島唯一無本土及境外確診案例縣市，因毗鄰高風險區，更要做好防範措施，。

嘉市17家醫療院所提供NS1快速篩檢服務，包括4家醫院、11家基層診所及東、西區衛生所。民眾自登革熱流行區域東南亞或中南美回國，或高風險區旅遊史或活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，接受N1快篩試劑輔助診斷與通報，及早提供感染個案適當醫療處置，避免重症及死亡。

廖育瑋強調，衛生局布下天網地網，要將病媒蚊趕盡殺絕，提醒民眾，0.5公分積水就會成為孑孓溫床，盡速巡視家戶內外，沒病媒蚊就沒有登革熱，落實「巡、倒、清、刷」，登革熱資訊可上疾管署網站，或撥打衛生局諮詢專線05-2341150。

衛生局 確診 登革熱

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