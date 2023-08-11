阿里山青年大使 進駐二館新據點

嘉義縣竹崎高中學生組成的阿里山青年大使，積極行銷林鐵特色，今年邁入第8屆，因原林鐵竹崎車站旁一館工作室太擁擠，在鄉內林鐵鹿麻產車站旁菸樓成立二館，昨天喜迎開工進駐，未來二館除是工作室，也將不定期舉辦在地導覽。

15歲加入阿里山青年大使的雲科大設計學碩二生金鳳說，為持續推廣家鄉產業，20歲時，大家成立阿里山青年大使協會，以接競賽及爭取計畫案，讓學弟們繼續聽到更多竹崎故事，因人員近200人，原本一館太擁擠，才有找二館念頭。

金鳳表示，二館鹿麻產車站早在選點前就已經蹲點3年，耆老們樂於分享當年種菸葉地方故事，為讓更多人了解，協會與屋主承租合作租下菸樓，成為阿里山青年大使二館新據點。

竹高畢業見同學金鳳暑期都到竹崎車站活動，才加入第四屆阿里山青年大使的中正大學社福碩二生陳姿羽說，據點有6輛自行車供租借，從鹿麻產車站騎到竹崎車站2.5公里，這段也是林鐵全線最筆直一段。

陳姿羽說，二館菸樓80多年歷史，進駐保存老屋，推出「呷百二」要跟大家募款120元，認同協會理念，明年過年後運用募款整修菸樓，配合明年5月車站整修完工，讓遊客到訪。

阿里山青年大使二館開工，台藝大大一生林宏錡花3天作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意接受神明及各界賜福；阿里山青年大使說，未來二館空間除了工作室，因應明年林鐵全線通車，將不定期辦導覽，讓遊客認識竹崎人文產業。