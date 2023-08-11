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阿里山青年大使 進駐二館新據點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣竹崎高中學生組成的阿里山青年大使，積極行銷林鐵特色，今年邁入第8屆，因原林鐵竹崎車站旁一館工作室太擁擠，在鄉內林鐵鹿麻產車站旁菸樓成立二館，昨天喜迎開工進駐，未來二館除是工作室，也將不定期舉辦在地導覽。

15歲加入阿里山青年大使的雲科大設計學碩二生金鳳說，為持續推廣家鄉產業，20歲時，大家成立阿里山青年大使協會，以接競賽及爭取計畫案，讓學弟們繼續聽到更多竹崎故事，因人員近200人，原本一館太擁擠，才有找二館念頭。

金鳳表示，二館鹿麻產車站早在選點前就已經蹲點3年，耆老們樂於分享當年種菸葉地方故事，為讓更多人了解，協會與屋主承租合作租下菸樓，成為阿里山青年大使二館新據點。

竹高畢業見同學金鳳暑期都到竹崎車站活動，才加入第四屆阿里山青年大使的中正大學社福碩二生陳姿羽說，據點有6輛自行車供租借，從鹿麻產車站騎到竹崎車站2.5公里，這段也是林鐵全線最筆直一段。

陳姿羽說，二館菸樓80多年歷史，進駐保存老屋，推出「呷百二」要跟大家募款120元，認同協會理念，明年過年後運用募款整修菸樓，配合明年5月車站整修完工，讓遊客到訪。

阿里山青年大使二館開工，台藝大大一生林宏錡花3天作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意接受神明及各界賜福；阿里山青年大使說，未來二館空間除了工作室，因應明年林鐵全線通車，將不定期辦導覽，讓遊客認識竹崎人文產業。

阿里山 青年

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