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雨炸台南 多處積淹水、地下道封閉

聯合報／ 記者莊曜聰鄭惠仁周宗禎李文德／連線報導
水淹成河 台南市昨天強降雨，造成各地積淹水，安南區長溪路社區淹水高漲，車子進退兩難。圖／讀者提供
水淹成河 台南市昨天強降雨，造成各地積淹水，安南區長溪路社區淹水高漲，車子進退兩難。圖／讀者提供

受強烈西南氣流影響，台南市昨天慘遭雨彈狂襲，安南、仁德等多區道路積水，多處地下道封閉。市議員痛批，安南區土城逢大雨必淹，幾十年來焚化爐、垃圾場、土資場、回收場等嫌惡設施都在土城，卻連個抽水站都沒有，政府應正視民眾怒吼，徹底改善淹水。另關廟區芭樂、香蕉也因風雨傳災損，農業局表示將會勘。

強降雨造成台南市多處積淹水，有「淹水指標」的安南區海尾朝皇宮，四周都淹水，民眾還拍到有家長划小舟載小孩的畫面，台南社大台江分校執行長吳茂成騎機車到朝皇宮社大教室時，發現長溪路瀛海中學到黃昏市場、安中路一段溪底寮到北安路及朝皇宮附近都淹水，廟埕的淹水在近中午11點多才消退。

議員蔡麗青說，土城大多住戶都把住家蓋高50公分以上，但無經濟能力改善的住戶，只好任由積水灌進家中，許多店家在短短半個月歷經2次淹水，卻因未達50公分標準無法申請救助，對當地住戶太不公平，政府應補償淹水住戶店家，盡快想辦法改善。

市長黃偉哲說，市府花很多心力治水，但大自然力量無極限，短時間強降雨難以應付，「工程能做的我們都盡量做」，像安南區短短1個小時下近70毫米雨量造成積淹水，積水10幾分鐘後消退，其他多處也都僅短時間積水，可見工程成效。

市府發言人田玲瑚說，水利局已規畫今年在土城設置水閘門和抽水站解決淹水問題，預估經費1千萬元。

議會昨天開臨時會，多位家住市區的議員，因住家、服務處門前淹水一度無法出門，遲進議會抱怨連連，議員李中岑質詢痛批，賴清德擔任市長時，指稱完成30年治水，台南卻一再淹水，根本在說幹話；議員黃麗招說自家連88水災都沒淹，這次卻淹水，令人質疑市府治水成效。

颱風及強降雨造成農損，楊姓蕉農說，種植一公頃蕉園約有1500棵以上香蕉樹，沒想到颱風折斷果樹，超過300棵以上無法倖免，欲哭無淚。農業局表示，將會勘確認災損情形，目前關廟芭樂已達區域性救助標準。

水淹成河 台南市昨天強降雨，造成各地積淹水，朝皇宮附近還出現親子泛舟。圖／讀者提供
水淹成河 台南市昨天強降雨，造成各地積淹水，朝皇宮附近還出現親子泛舟。圖／讀者提供

淹水 議員 台南

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