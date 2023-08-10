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企業照顧弱勢 台南700名低收學生每周有免費鮮乳喝
玉衡文教藝術協會、蕎粔建築開發公司今天捐贈南市永華區及偏遠地區共141所國小低收入戶家庭學生112學年每周可喝到1次免費鮮乳，受惠學生約700生。市長黃偉哲表達感謝，強調照顧經濟弱勢學生是市府的重要教育政策。
教育局表示，響應市長黃偉哲公私協力精神，立委林俊憲、市議員蔡筱薇居中促成玉衡文教藝術協會、蕎粔建築開發公司共同捐贈南市永華區及偏遠地區共141所國小低收入戶家庭學生112學年每周1次免費鮮乳。
黃偉哲指出，照顧經濟弱勢學生是市府的重要教育政策，上學期間提供低收、中低收、導師認定及突遭變故等4類學生免費午餐補助，讓學童安心就學，感謝林俊憲、蔡筱薇深耕在地服務，促成這次捐助。
教育局長鄭新輝說，為確保學童飲食營養又均衡，南市學校午餐近年鼓勵學校多提供水果或乳製品，本次公益捐贈牛奶專案活動，提供永華區及偏遠地區國小弱勢學童112學年每周1次免費鮮乳，有助於補充學生便利且富含鈣質、蛋白質的飲品，期待未來有更多人一起參與弱勢學生照顧，感受更多社會的溫暖與支持。
玉衡文教藝術協會創辦人文珅廷與理事長沈子稜表示，玉衡藝術中心不僅致力於藝術展覽與藝文活動課程推廣，更是公益推廣的平台，除了邀展新銳藝術家展覽，更將淨收益全數捐贈公益活動，而藝文課程的淨收益也做公益。
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