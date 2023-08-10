悶燒18天、操壞6部消防車 台南官田木材堆置場火勢終於滅了
台南官田區南廍里1處違法木材堆置場在上月24日發生火警，南市消防局出動大批人力，每天24小時輪班滅火，連颱風天、豪雨都留守現場，火勢悶燒18天終於完全熄滅；為撲滅這場火，消防水車因持續送水，馬達操壞好幾部，消防人員鬆了好大一口氣。
據了解，這處木材堆置場面積約0.24公頃，粗估堆放4萬公噸的廢棄樹枝及木材，火災發生前堆積到3層樓高，廢木材因為堆置時間久，底層內部產生沼氣，火勢悶燒難撲滅；當地水源缺乏，每天得安排12部消防車、水箱車到場，鄰近5個消防大隊都輪流支援。
台南市消防局統計，這起火警出動消防員313人次、義消159人次，操壞6部消防車，還有2部維修中；業者自費出動怪手45架次協助，第二大隊大隊長王騰毅8日火王爺神誕日，還帶領同仁到廟裡祈求火警快點撲滅，今天再出動2水線滅火，針對最後10平方公尺挖掘滅火，終於在今天午間11時30分撲滅。
官田區公所在2021年11月、2022年10月兩度查報此地，交台南市地政局裁罰，環保局二度將業者移送法辦，這次發生火警，南市環保局先依空汙法對違法清運公司開罰、要求業者8月底前清除完畢，並將業者依廢清法第3次移送台南地檢署偵辦，議會也要求17日市府專案報告。
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