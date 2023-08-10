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南市登革熱再增56例累積1109例 做工行善團是幕後英雄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市勞工局組「做工行善團」，今天到仁德區幫弱勢家庭修理紗窗，阻隔病媒蚊飛入室內，是公私協力最好榜樣。記者鄭惠仁／翻攝
台南市勞工局組「做工行善團」，今天到仁德區幫弱勢家庭修理紗窗，阻隔病媒蚊飛入室內，是公私協力最好榜樣。記者鄭惠仁／翻攝

台南市本土登革熱確診人數今再增56例，累積1109例，東區18例仍居高不下。今大雨，勞工局的「做工行善團」不停歇，照常幫弱勢家庭修繕紗窗，阻隔病媒蚊飛入室內，同時協助住戶清除孳生源，為登革熱防疫盡最大心力。

南市衛生局表示，新增56例分布狀況為東區18例，安南區12例，永康區11例，北區5例，南區及仁德區各3例，歸仁、善化、安平及將軍區各1例，年齡介於11歲至80歲，51例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

市長黃偉哲特別感謝勞工局所組織的「做工行善團」，即使下大雨仍行善不停歇，全力協助登革熱防疫；行善團今天到仁德區幫弱勢家庭修理紗窗，阻隔病媒蚊飛入室內，是公私協力最好榜樣。

他說，近日連續降雨，大幅提升病媒蚊孳生風險，對於登革熱防疫是一大挑戰，請民眾雨後盡快清除家戶內外積水容器，避免積水成為病媒蚊的大溫床，特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，應趕快將積水排除或投藥處理。

南市衛生局昨日於仁德區共調查334戶、其中陽性戶3戶，查獲233個積水容器、3個陽性容器，衛教402人次，開立1張舉發單。台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。

登革熱 病媒蚊 衛生局 台南 黃偉哲 勞工局

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