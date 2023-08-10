阿里山茶園風光上國際郵展 嘉縣：山區茶景處處可見

第39屆亞洲國際郵展明天在台北世界貿易中心登場，中華郵政公司將於郵展首日發行紀念郵票，圖案包括阿里山茶園，嘉縣府表示，阿里山茶園是統稱，嘉縣山區處處可見美麗茶園風光。

嘉義縣政府文化觀光局今天告訴中央社記者，中華郵政發行的阿里山茶園郵票，郵票茶園所在地其實是番路鄉隙頂，就在阿里山公路旁，茶園遠眺可見層層山巒，相當美麗，是雲嘉南民眾最常光臨的茶園。

文觀局表示，嘉義人常說大阿里山地區，範圍包括嘉縣阿里山鄉、竹崎鄉、梅山鄉與番路鄉，也包含了一小部分的中埔鄉與大埔鄉，此區域生產的茶都稱為阿里山茶，所以也籠統稱為阿里山茶園。

文觀局指出，大阿里山地區可看到美麗茶園風光的地點包括1314觀景台、大風埕觀日峰、碧湖山觀光茶園、大巃頂觀光茶園、太和樟樹湖茶園、優遊吧斯、雲之南道步道、二尖山步道、巃仔尾步道與石棹步道霞之道等。

文觀局強調，阿里山茶園四季呈現不同景緻，相當受歡迎，不過目前正值雨季，想賞景者不要急於一時，安全為要。

第39屆亞洲國際郵展將於8月11日至15日，在台北世界貿易中心舉行，中華郵政公司將於郵展首日發行紀念郵票，圖案包括和平島豆腐岩、阿里山茶園、武陵農場及三仙台等知名景點。