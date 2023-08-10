快訊

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

下班注意！19縣市豪大雨特報 雨彈一路炸到這時

阿里山茶園風光上國際郵展 嘉縣：山區茶景處處可見

中央社／ 嘉義縣10日電

第39屆亞洲國際郵展明天在台北世界貿易中心登場，中華郵政公司將於郵展首日發行紀念郵票，圖案包括阿里山茶園，嘉縣府表示，阿里山茶園是統稱，嘉縣山區處處可見美麗茶園風光。

嘉義縣政府文化觀光局今天告訴中央社記者，中華郵政發行的阿里山茶園郵票，郵票茶園所在地其實是番路鄉隙頂，就在阿里山公路旁，茶園遠眺可見層層山巒，相當美麗，是雲嘉南民眾最常光臨的茶園。

文觀局表示，嘉義人常說大阿里山地區，範圍包括嘉縣阿里山鄉、竹崎鄉、梅山鄉與番路鄉，也包含了一小部分的中埔鄉與大埔鄉，此區域生產的茶都稱為阿里山茶，所以也籠統稱為阿里山茶園。

文觀局指出，大阿里山地區可看到美麗茶園風光的地點包括1314觀景台、大風埕觀日峰、碧湖山觀光茶園、大巃頂觀光茶園、太和樟樹湖茶園、優遊吧斯、雲之南道步道、二尖山步道、巃仔尾步道與石棹步道霞之道等。

文觀局強調，阿里山茶園四季呈現不同景緻，相當受歡迎，不過目前正值雨季，想賞景者不要急於一時，安全為要。

第39屆亞洲國際郵展將於8月11日至15日，在台北世界貿易中心舉行，中華郵政公司將於郵展首日發行紀念郵票，圖案包括和平島豆腐岩、阿里山茶園、武陵農場及三仙台等知名景點。

阿里山 中華郵政 嘉義

延伸閱讀

深耕地方！阿里山青年大使進駐林鐵鹿麻產車站菸樓二館

大陸開放陸客又無台灣 嘉義業者：失望透頂 盼政府放低身段

阿里山小火車軌道落石清除 父親節將恢復營運

卡努颱風肆虐阿里山一片狼籍 遊客自撞落石車毀人傷

相關新聞

驚艷！讚嘆全台最繽紛夢幻的泰式風格酒店就在嘉義市

鄰近嘉義市最古老的百年市場，「安娜與國王酒店」甫一開幕即造成矚目，整棟五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條...

在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

30年前，東洋建設邀請日本國寶級大師加藤俊輔打造頂級「棕梠湖高爾夫球場」，並委由名設計師密勒植入夏威夷銀葉棕櫚樹，成為全台唯一入選英國年鑑的世界百大高爾夫球場。

徐巧芯爆台南沙崙綠能科學城有漏水 藍營現勘證實多項缺失屬實

台北市議員徐巧芯昨爆台南市歸仁沙崙綠能科學城D棟停車場漏水，引發藍綠論戰，國民黨市議員蔡宗豪今天到現場勘查，證實多項缺失...

影／分級包裝自動化媲美科技廠流水線 麻豆文旦還有冷氣吹

台南麻豆文旦將進入產季，為調節產銷、解決人力問題，麻豆區農會繼去年設置初級加工場後，今年更投入逾2000萬元整修集貨場倉...

不僅要妳健康還要妳凍齡 雲林縣心生活協會發起無齡感生活

很多婦女為家庭付出辛勞，一晃眼歲月痕跡全寫在臉上，為鼓勵中高齡婦女，下半生能活出精彩，找回昔日的青春與健康，甫成立的雲林...

台南大雨來得猛…淹水中出現泛舟兒樂 民眾建議多設滯洪池

台南市今天上午大雨不斷，安南區在9點至11點間雨勢大，除了土城部分路段淹水，朝皇宮四周都有明顯淹水，出現家長划小舟載小孩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦