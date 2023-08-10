影／分級包裝自動化媲美科技廠流水線 麻豆文旦還有冷氣吹
台南麻豆文旦將進入產季，為調節產銷、解決人力問題，麻豆區農會繼去年設置初級加工場後，今年更投入逾2000萬元整修集貨場倉庫，不但有中央空調，還引進更多自動化機械，打造媲美先進科技廠製程的流水線設備。
從鮮果加工到文旦分級揀選裝箱，僅須原本3分之1的人力就能順暢運作，效率更是翻倍，往年產季約可處理50萬台斤的文旦，今年預計可翻倍挑戰100萬台斤，鮮果、加工品產量增加，不只穩定內銷，更能瞄準海外市場，打響麻豆文旦名號。
麻豆區農會總幹事孫慈敏說，當地種植文旦面積在850公頃左右，占全台4分之1強，去年向中央申請經費設立初級加工場，有自動削皮機、精油提煉蒸餾機器等等，可處理文旦大果、格外果品及其他水果加工，今年更擴大規模，除了新增加工產線外，連文旦分級包裝都大量導入自動化。
麻豆區農會斥資逾2000萬元，將原有的集貨場倉庫翻修，引進自動翻籃機、識別選別機、非破壞性糖酸度水分精密檢測器、折盒機、堆疊機器手臂、跟隨車等，以輸送帶連結，就成了一條生產線。
貨車載送的文旦搬運下車後，直接送上翻籃機，文旦在輸送帶上排排站，根據重量、大小、酸甜度進行分級，連裝文旦的盒子都由機器折疊黏貼，再交到工作人員手中，並把分級後的果品裝入封箱，機器手臂再依序堆疊上棧板，隨後運送出貨，就像工廠流水線般順暢，且倉庫內恆溫保持在攝氏25度左右，相當涼爽。
孫慈敏表示，以往產季大量文旦運送進農會倉庫，需要調派超過30名人力協助處理，且天氣燠熱，果品在室溫下存放時間過長，就會影響品質，導入自動化後，僅須3分之1人力負責包裝、機台管理，搬運上也不用耗費大量勞力，文旦品質相對更穩定。
另外文旦加工生產線今年又新增一條，孫慈敏說，以切削果肉、果皮為例，人工處理每人一天約20公斤，機械化可達400公斤，農會在開發周邊如梅柚片、果醬、精油產品上，更能確保產量，以往供不應求的狀況獲得抒解，在開拓海外市場銷售上，將是一大利多。
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