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不僅要妳健康還要妳凍齡 雲林縣心生活協會發起無齡感生活

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影

很多婦女為家庭付出辛勞，一晃眼歲月痕跡全寫在臉上，為鼓勵中高齡婦女，下半生能活出精彩，找回昔日的青春與健康，甫成立的雲林縣心生活發展協會一連舉辦3場「無齡感健康生活」，邀大成商工美容科師生教媽媽適齡美妝，把自己裝水水，再教大家調理健康餐，讓許多媽媽找回遠離許久的自信。

雲林縣心生活發展協會理事長蔡嘉琪指出，新生活要從心出發，該協會的成立，主要是為將健康心態散布給所有中高齡者，鼓勵他們從內而外投入「無齡感」生活，了解年齡只是一個生理『數字』，不是生活狀態更不是心理狀態，讓一切美好不受年齡限制，相信只要勇於追求美好事物，任何年齡也能獲得無比樂趣，人生變得輕快豐盈並充滿活力。

蔡嘉琪說，想擁有「無齡」的外表先要掌握「健康」與「凍齡」，即是由內而外的「無齡感」生活，只要能樂在生活，身體也會以健康來回饋，所以邀請大成商工美容科師生，為長者梳化造型，找到適合自己的美妝，並請專業攝影師，為她們拍下瞬間的美麗，留下自信。

心生活3場「無齡感生活」在各愛企業和同心獅子會贊助下，分別在虎尾大成工商、土庫驛可可莊園、北港水道頭園區舉行，來自不同家庭的媽媽或阿嬤，齊聚學習心生活，手作健康五穀西點、浪漫的可可下午茶，還請來知名的「偉哥上菜」主廚鄭俊豪教大家用簡單食材，料理夏季美味健康美食，味覺新挑戰也守護健康，中西餐、下午茶讓一個人也可以優雅的生活。

尤其年長者最易淪為詐騙集團的眼中肥羊，一旦受騙會大大衝擊長者生活，因此心生活也結合警方防詐，保障生活更安定。

今天北港心生活會，婆婆媽媽忙著梳妝，「這邊眉線太濃、下唇的口紅太重、脂粉可再撲重一點.....」，很少或未曾化妝的幾位媽媽，彼此照看品頭論足一番，就為化出最適合自己年齡的妝，會場充滿鮮活笑容和歡聲笑語，她們像回到18歲的自己，真情實現，活出心生活，無齡感生活完全體現。

多位媽媽說，很久沒像這樣好好打扮自己，都快忘了自己長怎樣，今天重新找回自己，年華歲月全拋在腦後，忘齡實在真快樂。

完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再由名廚鄭俊豪教導健康美食，讓她們學習在無齡感生活中找回健康和美麗。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再把美麗留在鏡頭裡，找回往年的自信。記者蔡維斌／攝影
完成美妝把自己打扮美美的婆婆媽媽，再把美麗留在鏡頭裡，找回往年的自信。記者蔡維斌／攝影

美妝

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