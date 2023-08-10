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台南大雨來得猛…淹水中出現泛舟兒樂 民眾建議多設滯洪池
台南市今天上午大雨不斷，安南區在9點至11點間雨勢大，除了土城部分路段淹水，朝皇宮四周都有明顯淹水，出現家長划小舟載小孩，被民眾攝錄的有趣畫面。11時多部分路段淹水陸續退去，民眾建議應在嘉南大圳中上游多設置滯洪池，以免大雨又漲潮造成下游淹水。
台南社大台江分校執行長吳茂成大雨時騎機車到朝皇宮社大教室時，順邊巡路，發現長溪路瀛海中學到黃昏市場、安中路一段溪底寮到北安路、海尾朝皇宮到安南國中間，以及朝皇宮附近都有淹水，廟埕在11時多淹水退去。
氣象局統計，今天零時到下午2時20分，前3名雨量最多的分別是台南市的安平241毫米、南區235毫米、安南區229毫米。水利局表示，因上午雨勢大多處低窪地區都一度淹水。
有民眾將安南區淹水情況攝錄，向謝龍介反映狀況，其中朝皇宮附近的巷弄內因積水較高，有民眾出動小舟，用划舟的方式載運小孩，小孩也覺得有趣，一臉歡樂。
台江分校執行長吳茂成說，從氣象資料顯示，9點到近11點是雨勢較大時後，連朝活公廟內也進水。他表示，從這次淹水來看，嘉南大圳上中游應多設置滯洪池，紓解大雨時，因漲潮，下游雨水一時排不出的問題。
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