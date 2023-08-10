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風雨致災…台南關廟芭樂12.5公頃慘受損 香蕉、酪梨也不輕
台南關廟芭樂、香蕉種植面積分別占60、16公頃，近日因杜蘇芮颱風與強降雨影響，出現農損，農民表示苦不堪言。立法委員王定宇今天邀集農糧署南區分署、農改場、市府農業局及區公所等單位，前往了解。王定宇指出，由於關廟地區農損嚴重，建議報請天然災害救助區域性補助。市府農業局表示，目前關廟芭樂已達區域性救助標準。
許姓芭樂農表示，他的果園已經開始結果。想不到先前杜蘇芮颱風影響，強風讓果樹彼此撞擊，導致剛結果的果實出現嚴重擦傷。一看就不能採收，只好忍痛摘下，不讓其繼續生長。
楊姓蕉農說，種植約一公頃的蕉園，總共有1500棵以上的香蕉樹，目前都已長出果實。想不到颱風強風吹過，造成果樹折斷。自己估算最起碼有300棵以上果樹無法倖免，欲哭無淚。
立委王定宇表示，由於關廟地區農損較為嚴重，建議市府採用區域性的天然災害救助呈報。也呼籲受損農民盡快向區公所反映，讓公所得以向農業局詳報。
市府農業局表示，目前關廟芭樂據公所呈報共有12.5公頃受損，香蕉部分待公所再報。兩者詳報後，將前往會勘確認損失狀況。後續將趕緊籲請農業部將關廟區芭樂、香蕉公告為天然災害救助。芭樂每公頃可補助9萬5000元，香蕉每公頃得補助8萬元。
不過全台南市因風災後，有部分地區的農損未達種植面積5%的勘災標準。市府農業局指出，目前正有芭樂、香蕉、酪梨等已臨界勘災標準，且擔心有延遲性農損出現，建議農民先拍照向公所告知。若後續確實達災害救助標準，就能保障權益。
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