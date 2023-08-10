快訊

華航獲利亮眼…給全體員工加薪了！9月調高基本薪資2000元

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風雨致災…台南關廟芭樂12.5公頃慘受損 香蕉、酪梨也不輕

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
許姓芭樂農表示，他的果園已經開始結果。想不到先前杜蘇芮颱風影響，強風讓果樹彼此撞擊，導致剛結果的果實出現嚴重擦傷。一看就不能採收，只好忍痛摘下，不讓其繼續生長。記者李文德／攝影
許姓芭樂農表示，他的果園已經開始結果。想不到先前杜蘇芮颱風影響，強風讓果樹彼此撞擊，導致剛結果的果實出現嚴重擦傷。一看就不能採收，只好忍痛摘下，不讓其繼續生長。記者李文德／攝影

台南關廟芭樂、香蕉種植面積分別占60、16公頃，近日因杜蘇芮颱風與強降雨影響，出現農損，農民表示苦不堪言。立法委員王定宇今天邀集農糧署南區分署、農改場、市府農業局及區公所等單位，前往了解。王定宇指出，由於關廟地區農損嚴重，建議報請天然災害救助區域性補助。市府農業局表示，目前關廟芭樂已達區域性救助標準。

許姓芭樂農表示，他的果園已經開始結果。想不到先前杜蘇芮颱風影響，強風讓果樹彼此撞擊，導致剛結果的果實出現嚴重擦傷。一看就不能採收，只好忍痛摘下，不讓其繼續生長。

楊姓蕉農說，種植約一公頃的蕉園，總共有1500棵以上的香蕉樹，目前都已長出果實。想不到颱風強風吹過，造成果樹折斷。自己估算最起碼有300棵以上果樹無法倖免，欲哭無淚。

立委王定宇表示，由於關廟地區農損較為嚴重，建議市府採用區域性的天然災害救助呈報。也呼籲受損農民盡快向區公所反映，讓公所得以向農業局詳報。

市府農業局表示，目前關廟芭樂據公所呈報共有12.5公頃受損，香蕉部分待公所再報。兩者詳報後，將前往會勘確認損失狀況。後續將趕緊籲請農業部將關廟區芭樂、香蕉公告為天然災害救助。芭樂每公頃可補助9萬5000元，香蕉每公頃得補助8萬元。

不過全台南市因風災後，有部分地區的農損未達種植面積5%的勘災標準。市府農業局指出，目前正有芭樂、香蕉、酪梨等已臨界勘災標準，且擔心有延遲性農損出現，建議農民先拍照向公所告知。若後續確實達災害救助標準，就能保障權益。

台南關廟芭樂近日因杜蘇芮颱風與強降雨影響，出現農損，農民表示苦不堪言。立法委員王定宇今天邀集農糧署南區分署、農改場、市府農業局及區公所等單位，前往了解。記者李文德／攝影
台南關廟芭樂近日因杜蘇芮颱風與強降雨影響，出現農損，農民表示苦不堪言。立法委員王定宇今天邀集農糧署南區分署、農改場、市府農業局及區公所等單位，前往了解。記者李文德／攝影

香蕉 杜蘇芮颱風 王定宇 農民 災後

延伸閱讀

卡努撲東北恐致暴雨 黑龍江省尚志市停工3天

西南風糾纏中南部續雨炸 卡努即將登陸韓國、蘭恩升級中颱將侵日

沙崙科技園區漏水地點曝 王定宇不忍了這樣反擊…

力拚連任 王定宇細數4年政績 以「我們」感謝基層支持

相關新聞

在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

30年前，東洋建設邀請日本國寶級大師加藤俊輔打造頂級「棕梠湖高爾夫球場」，並委由名設計師密勒植入夏威夷銀葉棕櫚樹，成為全台唯一入選英國年鑑的世界百大高爾夫球場。

嘉市城隍夜巡嘉年華 澎湖武轎踩街、台東炸寒單逗熱鬧

嘉義市城隍廟年度宗教盛會「城隍夜巡諸羅城」將於9月15日農曆8月初一登場。嘉義市長黃敏惠表示，今年澎湖5間宮廟「噴火武轎...

風雨致災…台南關廟芭樂12.5公頃慘受損 香蕉、酪梨也不輕

台南關廟芭樂、香蕉種植面積分別占60、16公頃，近日因杜蘇芮颱風與強降雨影響，出現農損，農民表示苦不堪言。立法委員王定宇...

影／「日文女神」網紅長瀨昆妮華山做公益 教唱日語歌展愛心

有「最辣日文女教師」、「日文女神」的網紅長瀨昆妮今天受邀到華山基金會嘉義站教唱長輩日語歌曲互動，學習體驗日語文化，為9月...

深耕地方！阿里山青年大使進駐林鐵鹿麻產車站菸樓二館

嘉縣竹崎高中學生組成的阿里山青年大使，積極行銷林鐵特色，今年邁入第8屆，因原林鐵竹崎車站旁一館工作室太擁擠，新增成立同位...

聽到落雨聲著驚、埤麻大排溢堤後果超慘 受災農心慌求助

原本應該發揮排水功能的雲林縣埤麻大排，因大雨時必須關閉水閘門，加上排水斷面不足，造成水位暴漲溢堤成災，漫淹附近20多公頃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦