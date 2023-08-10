深耕地方！阿里山青年大使進駐林鐵鹿麻產車站菸樓二館
嘉縣竹崎高中學生組成的阿里山青年大使，積極行銷林鐵特色，今年邁入第8屆，因原林鐵竹崎車站旁一館工作室太擁擠，新增成立同位於鄉內林鐵鹿麻產車站旁菸樓為二館，今天喜迎開工進駐，未來二館空間除是工作室，也將不定期舉辦在地導覽，讓遊客深度認識竹崎的人文產業。
15歲就加入阿里山青年大使的雲科大設計學碩二生金鳳，她表示，為持續推廣家鄉產業，20歲時，大家共同成立阿里山青年大使協會，以接競賽及爭取計畫案，讓竹高學弟們能繼續聽到更多竹崎故事，因人員達近200人，原本一館太擁擠，才有找二館的念頭。
金鳳表示，二館的鹿麻產車站早在選點前就已蹲點3年，當地耆老們都樂於分享當年種植菸葉等地方故事，為讓更多人深度了解，協會與屋主以承租合作方式租下菸樓，成為阿里山青年大使二館新據點，今開工進駐。
竹高畢業見同學金鳳暑期都到竹崎車站忙碌活動，才加入第四屆阿里山青年大使的中正大學社福碩二生陳姿羽表示，據點有6輛自行車供租借，可從鹿麻產車站騎到竹崎車站約12.5公里，這段也是林鐵全線最筆直的一段。
陳姿羽說，二館菸樓已有80多年歷史，藉由進駐也是將老屋繼續保存下來，現在推出「呷百二」要跟大家募款120元，來認同協會的理念，明年過年後將運用募款整修菸樓，並配合明年5月車站整修完工，讓更多遊客到訪。
今天阿里山青年大使二館開工，台藝大大一生林宏錡更花費3天作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意為接受神明及各界給予賜福；阿里山青年大使指出，未來二館空間除是工作室，因應明年林鐵全線通車，將不定期舉辦在地導覽，讓遊客深度認識竹崎地區的在地人文產業。
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