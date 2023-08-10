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深耕地方！阿里山青年大使進駐林鐵鹿麻產車站菸樓二館

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣竹崎高中學生組成的阿里山青年大使，積極行銷林鐵特色，今年邁入第8屆，因原林鐵竹崎車站旁一館工作室太擁擠，新增成立同位於鄉內林鐵鹿麻產車站旁菸樓為二館，今天喜迎開工進駐，未來二館空間除是工作室，也將不定期舉辦在地導覽，讓遊客深度認識竹崎的人文產業。

15歲就加入阿里山青年大使的雲科大設計學碩二生金鳳，她表示，為持續推廣家鄉產業，20歲時，大家共同成立阿里山青年大使協會，以接競賽及爭取計畫案，讓竹高學弟們能繼續聽到更多竹崎故事，因人員達近200人，原本一館太擁擠，才有找二館的念頭。

金鳳表示，二館的鹿麻產車站早在選點前就已蹲點3年，當地耆老們都樂於分享當年種植菸葉等地方故事，為讓更多人深度了解，協會與屋主以承租合作方式租下菸樓，成為阿里山青年大使二館新據點，今開工進駐。

竹高畢業見同學金鳳暑期都到竹崎車站忙碌活動，才加入第四屆阿里山青年大使的中正大學社福碩二生陳姿羽表示，據點有6輛自行車供租借，可從鹿麻產車站騎到竹崎車站約12.5公里，這段也是林鐵全線最筆直的一段。

陳姿羽說，二館菸樓已有80多年歷史，藉由進駐也是將老屋繼續保存下來，現在推出「呷百二」要跟大家募款120元，來認同協會的理念，明年過年後將運用募款整修菸樓，並配合明年5月車站整修完工，讓更多遊客到訪。

今天阿里山青年大使二館開工，台藝大大一生林宏錡更花費3天作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意為接受神明及各界給予賜福；阿里山青年大使指出，未來二館空間除是工作室，因應明年林鐵全線通車，將不定期舉辦在地導覽，讓遊客深度認識竹崎地區的在地人文產業。

阿里山青年大使協會成員花費一個多月，齊心整理位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
阿里山青年大使協會成員花費一個多月，齊心整理位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
阿里山青年大使協會成員花費一個多月，齊心整理位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
阿里山青年大使協會成員花費一個多月，齊心整理位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣阿里山青年大使協會位於竹崎鄉林鐵鹿麻產車站旁菸樓的新據點二館，今天喜迎開工進駐。記者呂慧瑜／攝影
阿里山青年大使協會今鹿麻產車站旁的菸樓二館今開工進駐，台藝大學生林宏錡花費3天親作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意為接受神明及各界給予賜福。記者呂慧瑜／攝影
阿里山青年大使協會今鹿麻產車站旁的菸樓二館今開工進駐，台藝大學生林宏錡花費3天親作水墨畫掛軸「受天百祿」，寓意為接受神明及各界給予賜福。記者呂慧瑜／攝影

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