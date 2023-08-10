聽到落雨聲著驚、埤麻大排溢堤後果超慘 受災農心慌求助

原本應該發揮排水功能的雲林縣埤麻大排，因大雨時必須關閉水閘門，加上排水斷面不足，造成水位暴漲溢堤成災，漫淹附近20多公頃農田，農民飽受苦難，得穿上青蛙裝（防水衣褲）涉水巡田，有人心驚地說「聽到雨聲都會怕！」歷經政府4年規劃設計，斥資7400萬元，今天動工施作水患治理工程，預定明年6月完工。

縣長張麗善及時任第五河川局長、現水利署副總工程司張庭華等人，近年多次現勘埤麻大排。張麗善指出，該排水系統位在虎尾、斗南2鎮交界，其排水路出口約於北港溪左岸新崙堤防1.585公里處，屬雲林縣管區域排水，總集水區面積約7.52平方公里。

然因出口位在北港溪下游，受北港溪外水位影響，暴雨時須關閉出口閘門，造成排水路水位暴漲，加上現有排水斷面不足等原因，埤麻大排常因溢堤「作大水」，據調查，歷年來最大範圍曾淹面積達19公頃，颱風過境、豪雨降臨時，水位深度更超過50公分，最高曾達120公分，當地民眾回顧「幾乎超過一名成人腰際，甚至及胸！」

縣府2020年向經濟部水利署提報治理工程，今獲中央前瞻基礎建設補助，包含用地費總計投入7400萬元，其中縣府部分負擔800多萬元，改善約500公尺排水路、渠道寬度11公尺，深度約3.3公尺至4.2公尺；至於民眾陳情改善堤防道路及側溝等案，縣府另追加800萬元一併施作。