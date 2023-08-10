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聽到落雨聲著驚、埤麻大排溢堤後果超慘 受災農心慌求助

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣埤麻大排水患治理計畫及新建護岸工程今天動工，預定明年6月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排水患治理計畫及新建護岸工程今天動工，預定明年6月完工。記者陳苡葳／攝影

原本應該發揮排水功能的雲林縣埤麻大排，因大雨時必須關閉水閘門，加上排水斷面不足，造成水位暴漲溢堤成災，漫淹附近20多公頃農田，農民飽受苦難，得穿上青蛙裝（防水衣褲）涉水巡田，有人心驚地說「聽到雨聲都會怕！」歷經政府4年規劃設計，斥資7400萬元，今天動工施作水患治理工程，預定明年6月完工。

縣長張麗善及時任第五河川局長、現水利署副總工程司張庭華等人，近年多次現勘埤麻大排。張麗善指出，該排水系統位在虎尾、斗南2鎮交界，其排水路出口約於北港溪左岸新崙堤防1.585公里處，屬雲林縣管區域排水，總集水區面積約7.52平方公里。

然因出口位在北港溪下游，受北港溪外水位影響，暴雨時須關閉出口閘門，造成排水路水位暴漲，加上現有排水斷面不足等原因，埤麻大排常因溢堤「作大水」，據調查，歷年來最大範圍曾淹面積達19公頃，颱風過境、豪雨降臨時，水位深度更超過50公分，最高曾達120公分，當地民眾回顧「幾乎超過一名成人腰際，甚至及胸！」

縣府2020年向經濟部水利署提報治理工程，今獲中央前瞻基礎建設補助，包含用地費總計投入7400萬元，其中縣府部分負擔800多萬元，改善約500公尺排水路、渠道寬度11公尺，深度約3.3公尺至4.2公尺；至於民眾陳情改善堤防道路及側溝等案，縣府另追加800萬元一併施作。

張庭華表示，該排水系統既有護岸為傳統工法，此次更新為懸臂式護岸，以增加斷面，並將防洪牆加高，施作基礎保護工、自動水門及封牆、固床工、塊狀護欄等，強化護岸量能，計可減少淹水面積27.3公頃，而地方希望持續推動中、上游的防治工程根治水患，他也允諾盡力協助。

雲林縣埤麻大排既有排水斷面不足，豪雨時造成水位暴漲，經常溢堤成災，漫淹附近20多公頃農田，農民苦不堪言。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排既有排水斷面不足，豪雨時造成水位暴漲，經常溢堤成災，漫淹附近20多公頃農田，農民苦不堪言。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排既有排水斷面不足，豪雨時造成水位暴漲，經常溢堤成災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排既有排水斷面不足，豪雨時造成水位暴漲，經常溢堤成災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排附近農田是溢堤淹水的最重受災區，一片汪洋時根本無法像今日看得出綠油油稻田。記者陳苡葳／攝影
雲林縣埤麻大排附近農田是溢堤淹水的最重受災區，一片汪洋時根本無法像今日看得出綠油油稻田。記者陳苡葳／攝影

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