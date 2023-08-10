台南市安南區慘淹水 親子划槳苦中作樂

台南市今天下起大雷雨，瞬間大雨造成排水宣洩不及， 造成安南本原街一段75巷淹水，附近有住戶「苦水作樂」，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。

受強烈西南風影響，台南地區整天容易有陣雨或雷雨，安南區清晨開始下起大雷雨，造成安南本原街一段75巷內積水，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。

安平區育平六街也有社區大樓地下2樓及3樓淹水，車主擔心愛車泡在水中，忙著把車子開出地下室。大樓保全說，可能是大樓汙水管尾端沒接好，加上水來得太急，大水溢出水溝淹進地下室。