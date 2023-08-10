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台南市安南區慘淹水 親子划槳苦中作樂

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市安南本原街一段75巷內淹水，附近有住戶「苦水作樂」，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。圖／取自記者影音社群
台南市安南本原街一段75巷內淹水，附近有住戶「苦水作樂」，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。圖／取自記者影音社群

台南市今天下起大雷雨，瞬間大雨造成排水宣洩不及， 造成安南本原街一段75巷淹水，附近有住戶「苦水作樂」，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。

受強烈西南風影響，台南地區整天容易有陣雨或雷雨，安南區清晨開始下起大雷雨，造成安南本原街一段75巷內積水，有名父親划著立式划槳（SUP），載著兒女外出。

安平區育平六街也有社區大樓地下2樓及3樓淹水，車主擔心愛車泡在水中，忙著把車子開出地下室。大樓保全說，可能是大樓汙水管尾端沒接好，加上水來得太急，大水溢出水溝淹進地下室。

中央氣象局說，今天、明天持續受西南風影響，天氣不穩定，西半部留意短延時強降雨。今天南部地區有局部豪雨，中部以北午後局部大雨或豪雨。明天南部地區局部大雨，中部以北午後仍有局部大雨或豪雨。東半部多雲到晴，午後山區局部雷陣雨。周六、周日中南部地區清晨至上午仍有局部陣雨。

台南下大雷雨，安平區育平六街社區大樓地下停車場淹水。圖／住戶提供
台南下大雷雨，安平區育平六街社區大樓地下停車場淹水。圖／住戶提供

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