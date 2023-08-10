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解決台一線台南鹽行大車任意停靠 市府興建永康轉運站

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影

省道台一線台南鹽行路線路段大客車長期無合適停靠位置，大小汽機車爭道、任意進出停車影響交通安全，市府規畫興建永康轉運站，今天開工，預計明年第3季完工。

永康轉運站位於永康物流轉運轉區內，緊鄰永運路、永安路口，較現行臨時站離交流道更近、更省時，總共規畫8個國道客運月台，另有市區公車路邊停靠區及近百席機車停車位等，一旁還有汽機車停車場，無論利用公共運輸或停車轉乘都十分便利。

交通局說，永康轉運站基地面積約0.5公頃，受限土地使用規定，能興建的主體建築面積室內約231坪，不過仍規畫舒適的售票和候車空間，整體採簡潔俐落造型，透過設置大型太陽能光電頂篷，創造出可遮風蔽雨的月台空間，發電量更可達約271kWP，符合綠能趨勢，將藉委外營運方式，進駐簡易賣店提供販售服務。

今天開工冒雨舉辦動土典禮，市長黃偉哲與市議員林燕祝、黃肇輝、朱正軒、沈震東到場共襄盛舉。黃偉哲表示，因永康鹽行地區發展迅速，車流量大增，市府年初已設置臨時轉運站，期盼「永康轉運站」完工後有效改善交流道周邊交通車潮，提供給市民良好轉乘環境。

黃偉哲表示，為優先解決長年來國道客運停靠路邊上下客問題。提供更方便舒適的候車空間，市府規畫永久站點，期盼工程如期如質順利完工，也責成施工單位留意排水設施系統，盡快給民眾更方便、更完善、更齊全的公共運輸品質空間與轉乘環境。

交通局指出，市府向中央爭取近4250萬元補助，並在今年初先行啟用永康臨時轉運站，接續完成永久站體的規畫設計及發包，工程總經費近5千萬元。

解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府在永康交流道旁興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府在永康交流道旁興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影
解決台一線台南鹽行大車任意停靠，市府興建永康轉運站今天開工動土。記者周宗禎／攝影

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