西南氣流帶來強降雨 南市三區雨量破百毫米 防災中心開設

受到西南氣流影響，台南市10日清晨開始下起豪雨，短時間強降雨造成多處積水，台南市災害應變中心上午10時30分宣布提升為二級一階開設，水利局也緊急調度25座抽水站，出動31座抽水機，並封閉林森、小東及歸仁地下道，確保民眾通勤、通學安全。

水利局指出，根據氣象資料顯示，截至11時30分最大三小時雨量為安平區159毫米、安南區133毫米、南區130.5毫米(皆達短時豪雨等級)，最大時雨量為安平區85.5毫米、北門區73毫米、安南區64.5毫米，最大10分鐘雨量為安平區24毫米、次為北門區23.5毫米、西港區16.5毫米及安南區16毫米；目前計有安平站、海東D站、青鯤鯓站等35座抽水站起抽，抽水量近150萬噸。

水利局指出，多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，截至11時30分，計有30處積淹水通報，其中安南區18處、安平區3處、佳里區2處、安定區1處、永康區2處、東區1處(大同地下道)、西港區1處、佳里區1處及仁德區1處受雨影響產生積淹水情事，另外，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。