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疑有4千年遺址？ 台南永康公園特色遊戲場被迫換址

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康公園特色遊戲場下方，疑有4千年遺址，被迫換址。圖／台南市政府工務局提供
台南永康公園特色遊戲場下方，疑有4千年遺址，被迫換址。圖／台南市政府工務局提供

台南市政府爭取880萬元開闢「永康區永康公園(公3)特色遊戲場」，去年施工期間發現，地層下方疑似4000年網寮遺址遺留物，工程被迫停工。工務局今天表示，經各界意見協調，兒童遊戲場設施計畫遷移至小橋公園續辦，正辦理變更設計，預計9月前完成變更設計復工。

永康公園特色遊戲場以「師法自然」為發想主題，導入沙坑、礫石、景石等自然界中材質，輔以設置塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪等設施，供小朋友體驗攀爬眺望自然環境綠意之美。

不過，工務局表示，去年9月7日施工期間，發現疑似4000年網寮遺址遺留物，依「文化資產保存法」規定停工。後續配合專家學者所提意見，於12月29日變更設計及議價程序，增撥230萬辦理工區試掘及施工監看等業務；另委請庶古文創事業公司進行試掘後，發現地表淺層即可探掘相關遺留物。

工務局表示，依112年5月4日文化資產管理處會勘決議-「下挖深度不超過40公分為原則」辦理變更設計。但考量永康公園全區均屬網寮遺址範圍，加上永康公園周邊公園腹地小，且也屬遺址範圍，由於原設置於永康公園(公3)案地兒童遊戲設施及其他設施，軍需深挖40公分以上，因此規畫移至無涉及有形文化資產的永康區小橋公園中央大草坪區。

公園管理科表示，原永康公園遊戲場址則於完成試掘後，將進行土坑回填、地表整地、既有涼亭鋪面改善、既有體健設施安裝於混凝土鋪面、高壓混凝土地磚等舖面及設置遺址解說告示牌等工項，提供既有民眾使用；全案預計9月前完成變更設計，立即復工。

文化資產

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