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影／台南大雷雨多處道路積水 小東路地下道預警封閉

聯合報／ 記者黃宣翰李文德／台南即時報導
大雷雨造成台南市南區新興路3巷道路積水，枯葉掉落塞住排水孔，金華派出所巡佐劉文祥，徒手清理枯葉。記者黃宣翰／翻攝
大雷雨造成台南市南區新興路3巷道路積水，枯葉掉落塞住排水孔，金華派出所巡佐劉文祥，徒手清理枯葉。記者黃宣翰／翻攝

台南市受到強烈西南氣流影響，今天上午下起大雷雨，造成南區，東區及安南區多處道路積，小東路地下道也預防性封閉，大雨造成許多枯葉掉落道路水溝排水孔，員警冒雨清除枯葉讓積水消退。

台南地區受西南風影響，清晨開始下起大雷雨，持續大雨造成疑造成排水宣洩不及，安南區海尾朝皇宮前淹大水，數量汽機車泡在水中，動彈不得，警方提醒往來駕駛人不要冒險涉水，以免受困水中發生危險。

市警五分局一早透過即時影像監控小東路地下道水情，巡邏員警密集查看積水狀況，嚴防發生災害意外，上午10點下起大雷雨，員警立即冒雨放下阻車柵欄，實施預警性封閉。

小東路地下道積水達1/4輪胎，警方實施預防性封閉，北門派出所及開元派出所員警冒大雨將地下道兩側的阻車柵欄放下，在現場管制汽車進入，引導車流改道，維護人車安全。

東區區公所表示，小東地下道因強降雨，排水宣洩不及造成積水。根據雨情資料顯示，沿海再度有對流移入，永華六區有旺盛雷雨，時雨量可達50至75毫米，強降雨降持續至12點。

大雷雨造成台南市南區新興國中旁新興路3巷、中華西新仁路口道路積水，其中新興路3巷枯葉掉落， 塞住道路水溝排水孔，金華派出所巡佐劉文祥、 警員吳恆睿到場協助清理。

台南市小東路地下道積水，員警放下阻車柵欄，實施預警性封閉。 記者黃宣翰／翻攝
台南市小東路地下道積水，員警放下阻車柵欄，實施預警性封閉。 記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區海尾廟皇宮前淹水，數量汽機車泡在水中，動彈不得。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區海尾廟皇宮前淹水，數量汽機車泡在水中，動彈不得。記者黃宣翰／翻攝

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