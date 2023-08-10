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搶暑假商機 嘉市有飯店推住宿限時優惠 每人最低千元有找

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠。圖／天成文旅-繪日之丘提供
迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠。圖／天成文旅-繪日之丘提供

嘉義市政府7月起祭抽獎、送現金，拚購物節商機，為提升暑假旅宿住房率，結合31間旅宿業者及503家商店，推出遊客住宿特約旅館專案房型可獲300元抵住宿、300元抵特約店家消費的「嘉遊金」方案，再加碼百元咖啡金，可到特約咖啡店使用，吸引民眾旅遊。

迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠，住宿房價再降8折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，附贈送豐盛早餐，超過50種美味零食供品味。

「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住房限量特賣，特定日期：8月7日至8月10日、8月15日至8月17日、8月22日至8月24日、8月28日至8月31日內，預訂入住，優惠再加碼，網路特價再次八折，雙人房只需1840元，每人只需支付920 元，CP值超高！

市府建設處工商科說，「嘉遊金」方案即日起到10月10日，特約旅館及商家名單公告在「2023嘉義市購物節」臉書粉絲專頁，可向業者洽詢專案內容。提供「嘉遊金」專案旅宿業者包括，樂億皇家渡假飯店、蘭桂坊花園酒店、嘉義兆品酒店等，特約商家包括松檜木創檜意館、幸福石頭燒肉等。

迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠。圖／天成文旅-繪日之丘提供
迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠。圖／天成文旅-繪日之丘提供

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