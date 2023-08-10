搶暑假商機 嘉市有飯店推住宿限時優惠 每人最低千元有找

嘉義市政府7月起祭抽獎、送現金，拚購物節商機，為提升暑假旅宿住房率，結合31間旅宿業者及503家商店，推出遊客住宿特約旅館專案房型可獲300元抵住宿、300元抵特約店家消費的「嘉遊金」方案，再加碼百元咖啡金，可到特約咖啡店使用，吸引民眾旅遊。

迎接暑期倒數1個月，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住宿限時特惠，住宿房價再降8折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，附贈送豐盛早餐，超過50種美味零食供品味。

「天成文旅-繪日之丘」推出開學前住房限量特賣，特定日期：8月7日至8月10日、8月15日至8月17日、8月22日至8月24日、8月28日至8月31日內，預訂入住，優惠再加碼，網路特價再次八折，雙人房只需1840元，每人只需支付920 元，CP值超高！