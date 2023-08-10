影／台南女子來嘉求診確診登革熱 嘉市衛生局頒醫師通報獎金
登革熱疫情延燒，嘉義市是本島唯一無境內外確診縣市，衛生局祭獎金鼓勵民眾、醫療院所通報確診案例，7月29日有名設籍嘉縣，在台南工作的30多歲女子，到嘉市做美甲，因身體不適到嘉市醫師公會理事長、張文祥醫師診所求診，患者有頭痛、發燒及後眼窩痛症狀，張文祥機警採血檢驗NS1快篩陽性通報確診。
衛生局長廖育瑋上午到張文祥診所，感謝張醫師及時攔截外縣市確診病例，贈送首筆通報獎勵金500元，以及100元篩檢獎勵禮券，感謝張文祥詢問求診病人的TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)，使用NS1快篩檢驗，發現登革熱陽性案例，及時通報攔截，議員張秀華到場感謝祝賀張文祥。
廖育瑋說，截至8日全國本土登革熱病例累計1109例，其中台南及雲林確診數最多，嘉縣也有5例，嘉市無確診病例，是本島唯一無本土及境外確診案例縣市，因毗鄰雲林嘉縣台南的高風險區，更需做好防範措施。
嘉市有17家醫療院所提供NS1快速篩檢服務，包括4家醫院、11家基層診所及東、西區衛生所。民眾自登革熱流行區域 (東南亞或中南美)回國或具高風險區旅遊史或活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，速就醫主動告知活動史，接受NS1快篩試劑輔助診斷與通報，及早提供感染個案適當醫療處置，避免重症及死亡發生。
廖育瑋強調，衛生局布下天網地網，要將病媒蚊趕盡殺絕，提醒民眾，連日降雨，0.5公分積水就可能成為孑孓大溫床，請儘快巡視家戶內外，落實容器減量，沒病媒蚊就沒有登革熱，落實「巡、倒、清、刷」，守護家園，登革熱資訊可上疾管署網站，或撥打衛生局諮詢專線05-2341150。
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