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嘉市文化路夜市「變色龍」回歸 最受歡迎是這個

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
店家提供免費飲料服務。記者李宗祐／攝影
店家提供免費飲料服務。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化路夜市經營超過30年的遊藝場「變色龍」，約2年前突然公告結束營業，陪伴許多人走過歡樂時光與青春令不少嘉義人不捨；日前變色龍重新掛上看板經營，有嶄新機台、提供免費飲料，引起嘉義人興奮熱議「變色龍回歸了！」而最受歡迎的是「又可以來這邊借廁所了」。

2021年9月文化路「變色龍歡樂世界」貼出結束營業，進行大樓整修，沒多久內部機台設備也清空，曾經陪伴很多人走過歡笑與青春的時光，除了歡樂機台是許多人的回憶外，店家位於文化路夜市精華地段，提供佛心廁所方便許多逛夜市民眾，傳出結束營業反而是對廁所的哀悼；「文化路借廁所跟投籃機的好所在」、「文化路唯一的廁所沒了，悲劇⋯⋯」、「每次去逛街必上的廁所沒了」。

外縣市網友看到一片為廁所哀號留言，一度以為「變色龍」真的是處廁所。「我不是嘉義人，但是看了一排全都是借廁所的，所以這間是廁所？…」

大樓整修期間有攤販看準商機做起10元廁所生意，在疫情剛解封時生意興隆。

上月底大樓整修完工，這幾天「變色龍」看板又重新掛上，立即引起嘉義人網路熱議，裡面除了有新式遊戲機台，還有許多抓娃娃機，店家又提供免費飲料，但是最令大家有感的是「廁所回來了」、「有廁所可以上了！」「上廁所真的是重點」、「變色龍廁所plus 全新登場」、「我們去變色龍上廁所吧」。

嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸。記者李宗祐／攝影
店家裡面的高人氣廁所。記者李宗祐／攝影
店家裡面的高人氣廁所。記者李宗祐／攝影
店家提供免費飲料。記者李宗祐／攝影
店家提供免費飲料。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，裡面多了不少夾娃娃機。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，裡面多了不少夾娃娃機。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，常有不少親子遊逛。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，常有不少親子遊逛。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，裡面有新式機台。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市「變色龍」回歸，裡面有新式機台。記者李宗祐／攝影
有攤販看準商機在疫情解封時做起10元廁所生意。圖／本報資料照片
有攤販看準商機在疫情解封時做起10元廁所生意。圖／本報資料照片

嘉義 夜市

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