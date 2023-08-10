嘉市文化路夜市「變色龍」回歸 最受歡迎是這個

在嘉義市文化路夜市經營超過30年的遊藝場「變色龍」，約2年前突然公告結束營業，陪伴許多人走過歡樂時光與青春令不少嘉義人不捨；日前變色龍重新掛上看板經營，有嶄新機台、提供免費飲料，引起嘉義人興奮熱議「變色龍回歸了！」而最受歡迎的是「又可以來這邊借廁所了」。

2021年9月文化路「變色龍歡樂世界」貼出結束營業，進行大樓整修，沒多久內部機台設備也清空，曾經陪伴很多人走過歡笑與青春的時光，除了歡樂機台是許多人的回憶外，店家位於文化路夜市精華地段，提供佛心廁所方便許多逛夜市民眾，傳出結束營業反而是對廁所的哀悼；「文化路借廁所跟投籃機的好所在」、「文化路唯一的廁所沒了，悲劇⋯⋯」、「每次去逛街必上的廁所沒了」。

外縣市網友看到一片為廁所哀號留言，一度以為「變色龍」真的是處廁所。「我不是嘉義人，但是看了一排全都是借廁所的，所以這間是廁所？…」

大樓整修期間有攤販看準商機做起10元廁所生意，在疫情剛解封時生意興隆。