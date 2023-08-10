南市首座環形滑軌特色遊戲場將啟用 體驗擺盪滑翔快感

台南市政府在北區文元公園打造全市首座環形滑軌特色遊戲場區，將在8月19日啟用，總長65公尺的環形滑索遊戲場，從出發平台直線加速到圓弧曲道及回程的波浪軌道，模擬空中溜索滑翔及雲霄飛車繞行一圈的快感，社區小朋友都期待能快點體驗。

北區公所基於遊戲安全考量，當天上午10點至11點半，邀請台南社大講師教授身體防護防跌等自主安全技巧及實際體驗環形滑軌遊戲場，邀請15組親子家庭參加，今天中午開放網路報名，詳情請至台南市北區區公所官網或北區厝邊公園FB粉專查詢。

市長黃偉哲表示，這座特色遊戲場完工後，將成為全台最大型的環形滑軌特色遊戲場，主要的特色是模擬空中溜索及雲霄飛車的情境，在遊樂中鍛鍊孩童的平衡感與反應能力，這種特別的玩法在其他縣市特色公園比較少見；設計過程也邀請里長、特公盟夥伴與專家們共同參與，做出最貼近民心的方案，目標朝向「全齡遊樂場」為各種年齡的孩童與大人設計的公園，滑軌特色遊戲場適合6歲以上及體重100公斤以下的大人小孩都可以玩。

現場除了保留既有小型組合遊具、搖搖馬，再增加一座擺盪大索，讓其他年齡層孩童都可以開心遊玩；另外也增設2組大型彩色遮陽網，親子遊憩時就不用擔心曝曬太陽底下，讓孩童玩得愉快盡興。未來市府團隊將持續地順應民眾需求，積極開發更多不同特色的公園遊戲場，提供孩童更多元的遊玩體驗。

北區區長李皇興區說，為打造真正符合地方居民期待的公園特色遊戲場，近年完成的立德公園、凱德公園、希望公園、鄭子寮公園及這次完工的文元公園，採公民參與方式並辦理多場工作坊及體驗活動，邀請家長、孩童與專家一起參與設計及營造，以攀爬網、自然素材、青少年跑跳、滑步車及滑軌溜索等不同型態主題的方式將衛星型特色遊戲場串連起來，讓孩童及家長來到北區可以依親子遊玩的需求選擇適合前往的公園，公所將持續營造優質公園環境及各項公共建設，讓北區成為台南宜居的好所在。