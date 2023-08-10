雨彈狂炸！台南仁德積水沒過小腿 騎士「撩溪」通行

西南風發威，挾帶驚人雨量。今早台南仁德區民眾反映機場路495巷出現路面積水，經過居民都要「撩溪」通行，目前警方已到場封閉路口，阻止民眾通行。

據觀測資料顯示，仁德區3小時雨量就超過50毫米。仁德區機場路495巷出現路面嚴重積水，當地居民表示，路面淹水已經超過小腿。水流十分湍急地流入排水溝，像是在看瀑布一樣。

民眾還說，已經看到好幾位機車騎士通行，但差點被沖走，十分危險。警方接到報案後，立即封閉路段，阻止民眾通行。