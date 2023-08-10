聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣古蹟 朴子水道頭修復重開

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔修復完工，昨天起開放免費參觀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔修復完工，昨天起開放免費參觀。記者黃于凡／攝影

87年歷史的嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔是在地人共同回憶，外觀斑駁、歷經地震有安全疑慮，自來水公司斥資1380萬元，花5年修復還原歐式建築風貌，也加強抗震、防災、防潮功能。縣長翁章梁等人昨天剪綵，開放參觀；縣府表示，擬重新規畫水道頭園區環境，推展觀光。

朴子水道配水塔本體呈現圓形，底層為4個環梁與10個支柱，第2個環梁內更加入放射網狀柱支撐，外觀形成方格狀美感，塔頂有鐘塔造型的塔飾物。台水第五區處長蕭淑貞說，配水塔是鐵筋混凝土結構，歷經二戰及天災，有戰爭彈孔，水泥剝落及鐵筋外露鏽蝕等問題。

翁章梁、台水公司董事長李嘉榮等人出席剪綵，翁章梁指出，水道頭過去在朴子扮演重要角色，修完再現風華；立委蔡易餘說，未來要推動重新規畫水道頭園區環境，打造更具日式風格的人文聚落。縣政府目前將園區經營為水道頭文創聚落，假日常辦市集，文觀局指出，會研議將水道頭園區做得更好。

文觀局說明，1933年朴子街長黃媽典策畫興建上水道，設置淨化水源及輸送設施，1936年朴子水塔落成後，同時興建取唧筒井、分水井等，大幅改善當地居民飲用水品質。

朴子 翁章梁

延伸閱讀

放射環梁超美 嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔修復完工免費參觀

嘉縣登革熱再添1例 翁章梁召開防疫應變會議

嘉義縣登革熱再增1例 梅山、竹崎累積5例啟動化學清消

上飛機！ 翁章梁化身空服員 鼓勵學生勇敢開口

相關新聞

南市登革熱破千「如坐雲霄飛車」 市長喊話查到絕不寬貸

台南市登革熱病例今天新增82例，累積1053例，也是疫情爆發以來，單日最多人數，疫情也更為嚴峻。其中安南區26例，永康區...

缺額加劇 台南公幼招生今年僅65％

台南去年度公立幼兒園首見學生缺額，南市審計處昨公布市府總決算審核報告指出，公幼招生不足原因包括政府補助各類幼兒園、托育時...

沙崙科園停車場漏水？ 綠批藍亂爆料

國民黨台北市議員徐巧芯繼日前爆「沙崙科技園區」是前瞻弊案，執行成果猶如空城，昨天她再爆料指，團隊昨天早上直擊沙崙科技園區...

台南平實榮家釋床位 1450人搶212床

台南榮譽國民之家斥資16.41億元將遷建東區平實重劃區及永康區網寮北營區，以健康情況區分入住地點，市長黃偉哲昨天到平實基...

豪雨防淹 雲林大埔溪南岸建榴中護岸

雲林斗六市與林內鄉交界處的大埔溪，台三線至光明橋段原本沒護岸設施，因近年豪雨曾造成淹水，居民困擾，第五河川局在北岸施作堤...

嘉縣古蹟 朴子水道頭修復重開

87年歷史的嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔是在地人共同回憶，外觀斑駁、歷經地震有安全疑慮，自來水公司斥資1380萬元，花5年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦