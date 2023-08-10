嘉縣古蹟 朴子水道頭修復重開

87年歷史的嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔是在地人共同回憶，外觀斑駁、歷經地震有安全疑慮，自來水公司斥資1380萬元，花5年修復還原歐式建築風貌，也加強抗震、防災、防潮功能。縣長翁章梁等人昨天剪綵，開放參觀；縣府表示，擬重新規畫水道頭園區環境，推展觀光。

朴子水道配水塔本體呈現圓形，底層為4個環梁與10個支柱，第2個環梁內更加入放射網狀柱支撐，外觀形成方格狀美感，塔頂有鐘塔造型的塔飾物。台水第五區處長蕭淑貞說，配水塔是鐵筋混凝土結構，歷經二戰及天災，有戰爭彈孔，水泥剝落及鐵筋外露鏽蝕等問題。

翁章梁、台水公司董事長李嘉榮等人出席剪綵，翁章梁指出，水道頭過去在朴子扮演重要角色，修完再現風華；立委蔡易餘說，未來要推動重新規畫水道頭園區環境，打造更具日式風格的人文聚落。縣政府目前將園區經營為水道頭文創聚落，假日常辦市集，文觀局指出，會研議將水道頭園區做得更好。

文觀局說明，1933年朴子街長黃媽典策畫興建上水道，設置淨化水源及輸送設施，1936年朴子水塔落成後，同時興建取唧筒井、分水井等，大幅改善當地居民飲用水品質。