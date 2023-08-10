豪雨防淹 雲林大埔溪南岸建榴中護岸

雲林斗六市與林內鄉交界處的大埔溪，台三線至光明橋段原本沒護岸設施，因近年豪雨曾造成淹水，居民困擾，第五河川局在北岸施作堤防5月完工，不過南岸的住戶多，認為同樣需要受到保護，民代協助爭取之下五河局也將打造護岸，昨天工程動土，預計年底前完工。

近年斗六工業區帶來就業機會，開發迅速、人口增加，立委劉建國指出，去年邀第五河川局現地勘查，協助爭取完成大埔溪北岸烏麻堤段護岸和防汛道路，降低淹水發生率，但南岸居民憂心接下來豪雨可能會直接影響南岸，也盼改善。

「居民餘悸猶存！」縣議員張維崢說，2017年6月1日豪雨成災，該路段就因沒堤防護岸，造成淹水，擔心極端氣候，恐怕會再次受災。

第五河川局副局長陳世峰等人出席動土，表示大埔溪北岸是凹岸，為水流衝擊的地方，有保護的急迫性，去年優先施作，並感受到南岸住戶多，同樣需保護；五河局解釋，南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，目標達到25年防洪標準，讓周邊農民安心務農、居民身家安全有保障。