沙崙科園停車場漏水？ 綠批藍亂爆料

國民黨台北市議員徐巧芯繼日前爆「沙崙科技園區」是前瞻弊案，執行成果猶如空城，昨天她再爆料指，團隊昨天早上直擊沙崙科技園區停車場竟出現大漏水，直呼是台南大秘寶，南市府及經濟部能源局均回應，該處是半露天區域而把雨水潑進室內，強調國民黨因選情告急而亂爆料。

徐巧芯昨在臉書表示，近40公頃土地只有1400個員工，難道不是空城嗎？一個蓋好的停車場竟漏水，更附上影片指，據說在下大雨時漏水直接漏到一樓，大酸民進黨台南市長黃偉哲及立委王定宇，「你們還要繼續拍手叫好嗎?」

台南市府回應，經了解該處是空橋銜接處，當雨水打到空橋鋼架後就順勢流入停車場內。市府副發言人林唯莉說，徐一再指控沙崙智慧綠能科學城，凸顯對台南的無知與陌生，更酸國民黨選情告急，焦慮可理解，但不可一再汙名化台南。

能源局說，沙崙綠能科技停車場採半開放設計，半開放建築物因大雨把雨水潑進室內，並非建物屋頂漏水，此種質疑連結到前瞻建設工程品質，根本是嚴重誤導。

立委王定宇砲轟說，下豪大雨，半露天地方有雨水流入叫做「漏水」？更嗆徐巧芯說「這二天台南時有豪雨，卻不及邪惡歪嘴的口水雨」、「北市議員老愛亂監督台南，歡迎來台南參選」。