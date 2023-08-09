雲嘉南唯一登革熱淨土嘉市險淪陷 醫師機警揪首例外地工作確診者

南部登革熱疫情燒不停，雲嘉嘉南四縣市唯一淨土的嘉義市，衛生局鼓勵民眾、醫療院所通報確診案例，日前嘉義市醫師公會理事長、張文祥醫師，主動機警通報首例戶籍設在嘉義市，在台南市工作的1名確診患者，衛生局明天將贈送500元通報獎金，以及100元篩檢禮券。

衛生局感謝文祥診所醫師張文祥，日前及時攔截外縣市確診病例，局長廖育瑋明天上午將親贈首筆獎勵金，500元通報獎勵，以及100元篩檢獎勵禮券，感謝醫師張文祥主動機警，積極詢問求診病人的TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)，並使用登革熱NS1快篩檢驗，早期發現登革熱陽性案例，及時通報與攔截。

台南、雲林登革熱疫情燒不停，隔壁嘉義縣最近也出現多例確診淪陷，位處雲嘉南區域中間的嘉市被南北夾擊，卡努颱風帶來雨水，恐造成病媒蚊孳生，衛生局防病媒蚊大作戰，每天派巡查員1人分6組，在各里巡查，清除孳生源，監控病媒蚊指數，再加碼百元獎勵NS1快篩服務醫療院所。

為盡早找出隱藏社區中個案，阻斷病毒傳播，鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮券措施後，再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報醫療院所，每案可獲得100元禮券。