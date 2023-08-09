快訊

北市也爆登革熱！大同現3年來首例 10多歲男確診「曾赴台南」

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

西螺木雕營 大葉大學日籍老師帶領學員打造文化亮點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
螺陽文教基金會「西螺木雕創作營」邀請大葉大學造形藝術系日本籍老師吉田敦擔指導學員在西螺小鎮展開為期三周的創作活動。圖／大葉大學提供
螺陽文教基金會「西螺木雕創作營」邀請大葉大學造形藝術系日本籍老師吉田敦擔指導學員在西螺小鎮展開為期三周的創作活動。圖／大葉大學提供

螺陽文教基金會「西螺木雕創作營」邀請大葉大學造形藝術系日本籍老師吉田敦擔指導學員在西螺小鎮展開為期三周的創作活動，青年創作者取材自農村景物，創作出「好粉鴨」木雕、站在向日葵的女孩都讓人驚豔。

來自全台各地11名學員也將從8月9日至10月1日在西螺延平老街文化館舉辦成果展，展出學員與自己對話的精彩作品。

大葉大學造形藝術系日籍老師吉田敦表示，螺陽文教基金會召募全台灣年輕學子參與木雕創作營，提供創作場地、住宿、材料等，參與的11名學員從7月20起長達3周進駐西螺老街學習與創作，讓學員可以就近觀察老街的歷史建築的雕紋理與老街特色，結合木雕技藝與西螺記憶，找尋創作靈感，及進行實作磨練。

造藝系碩士生陳紀凱取材鄉下農田常見的鴨子，雕刻「好粉鴨」，並以西螺的視覺經驗為作品彩繪，俐落的線條，也充滿童趣。造藝系大二生廖秭珮的作品「望」女孩站在向日葵中央望向前方，運用向日葵花語沒有說出口的愛，訴說喜歡一個人、渴望能夠抓住什麼的心情。

24歲青年藝術家曾子軒則創作了「遊隼」，隼是小型老鷹，常常在空中翱翔盤旋，作品透過有翅膀的女孩傳達對自由的嚮往。

螺陽文教基金會董事長何美慧說，吉田敦老師深受木雕營學員喜愛，引導青年創作者在作品中融入西螺的藝術環境與特色，不只是培育年輕的木雕藝術人才，更為西螺老街文化觀光的注入新血，而歷年來青年藝術家的木雕營作品也都由螺陽文教基金會典藏，留在西螺老街的店家中，為西螺累積藝術能量。

西螺木雕創作營成果展展出學員與自己對話的作品。圖／大葉大學提供
西螺木雕創作營成果展展出學員與自己對話的作品。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系大二生廖秭珮創作「望」。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系大二生廖秭珮創作「望」。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系碩士生陳紀凱木雕作品「好粉鴨」俐落的線條，充滿童趣。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系碩士生陳紀凱木雕作品「好粉鴨」俐落的線條，充滿童趣。圖／大葉大學提供
青年藝術家曾子軒創作品「遊隼」，作品透過有翅膀的女孩傳達對自由的嚮往。圖／大葉大學提供
青年藝術家曾子軒創作品「遊隼」，作品透過有翅膀的女孩傳達對自由的嚮往。圖／大葉大學提供
青年藝術家曾子軒（右)創作品「遊隼」，木雕作品傳達女孩對自由的嚮往。圖／大葉大學提供
青年藝術家曾子軒（右)創作品「遊隼」，木雕作品傳達女孩對自由的嚮往。圖／大葉大學提供

老街 青年 藝術家

延伸閱讀

台灣、大陸創作大PK 獎金最高的國際木雕賽公布入圍名單

嚇！國1南下西螺服務區段 團遊廂型車載8人衝邊坡

重機騎士載女友誤上國1 警方西螺段攔停開單

台中警亂查個資、搞投資詐騙 侵占700萬木雕判刑

相關新聞

雲林虎尾安慶國小一整排黑板樹全「禿頭」 校方解釋原因

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿，憂心樹木沒了樹葉該怎麼活，認為不該在酷夏高溫時把樹木...

徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一...

西螺木雕營 大葉大學日籍老師帶領學員打造文化亮點

螺陽文教基金會「西螺木雕創作營」邀請大葉大學造形藝術系日本籍老師吉田敦擔指導學員在西螺小鎮展開為期三周的創作活動，青年創...

南市登革熱破千「如坐雲霄飛車」 市長喊話查到絕不寬貸

台南市登革熱病例今天新增82例，累積1053例，也是疫情爆發以來，單日最多人數，疫情也更為嚴峻。其中安南區26例，永康區...

南市公幼首度招生不足 教育局祭這些方案扳頹勢

審計部南市審計處今公布市府總決算審核報告，台南去年度首度發現公立幼兒園招生不足，議員要求應增加教保人力及優化公幼空間才。...

台南柳營綠能儲能場說明會逾300人 藍綠民代齊反對

能源業者相中台南市柳營區設置儲能場，地方反彈聲浪不歇，業者今下午在現場開說明會，強調安全無虞。不過群眾認為當地是未來發展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦