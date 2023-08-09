西螺木雕營 大葉大學日籍老師帶領學員打造文化亮點

螺陽文教基金會「西螺木雕創作營」邀請大葉大學造形藝術系日本籍老師吉田敦擔指導學員在西螺小鎮展開為期三周的創作活動，青年創作者取材自農村景物，創作出「好粉鴨」木雕、站在向日葵的女孩都讓人驚豔。

來自全台各地11名學員也將從8月9日至10月1日在西螺延平老街文化館舉辦成果展，展出學員與自己對話的精彩作品。

大葉大學造形藝術系日籍老師吉田敦表示，螺陽文教基金會召募全台灣年輕學子參與木雕創作營，提供創作場地、住宿、材料等，參與的11名學員從7月20起長達3周進駐西螺老街學習與創作，讓學員可以就近觀察老街的歷史建築的雕紋理與老街特色，結合木雕技藝與西螺記憶，找尋創作靈感，及進行實作磨練。

造藝系碩士生陳紀凱取材鄉下農田常見的鴨子，雕刻「好粉鴨」，並以西螺的視覺經驗為作品彩繪，俐落的線條，也充滿童趣。造藝系大二生廖秭珮的作品「望」女孩站在向日葵中央望向前方，運用向日葵花語沒有說出口的愛，訴說喜歡一個人、渴望能夠抓住什麼的心情。

24歲青年藝術家曾子軒則創作了「遊隼」，隼是小型老鷹，常常在空中翱翔盤旋，作品透過有翅膀的女孩傳達對自由的嚮往。