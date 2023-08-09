南市登革熱破千「如坐雲霄飛車」 市長喊話查到絕不寬貸

台南市登革熱病例今天新增82例，累積1053例，也是疫情爆發以來，單日最多人數，疫情也更為嚴峻。其中安南區26例，永康區25例，東區及北區各10例，安南區暴增，除了疫情擴散也讓防疫面臨更艱困挑戰。市長黃偉哲也說重話，沒有勸導改善期，工地查獲陽性孳生源，絕不寬貸。

登革熱防治中心表示，今日病例數飆升原因，除颱風時在家戶內被叮咬後的病例陸續發病之外；另登革熱防治中心為爭取防治時效，採納疾病管制署建議，將安南區、南區、中西區及北區納入高風險區，即快篩陽性即為確診，故病例數須加上前幾日送疾病管制署實驗室檢驗的確診數量，因此數字上升。

防治中心統計，截至今天，確診者年齡層分布以61至70歲最多，占21.6%，其次為51至60歲占17.5%，71至80歲占的13.6%，顯示確診者年齡層普遍偏高，可能與病媒蚊喜好躲藏於室內的習性有關，加上年長者主要生活型態長時間待在室內，進而增加染疫風險。

市長黃偉哲嚴正呼籲，請市民正視登革熱的嚴重性，染病不但影響自身與家人的健康，感染不同型別還會有重症風險，另根據以往經驗，大流行也會對於台南市的民生、經濟與觀光產業造成嚴重負面效應，請市民務必配合市府防疫政策，即刻動員清除家戶內外孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，才能盡快控制登革熱疫情。

他說，面對嚴峻的疫情，無勸導改善期，查獲就開罰，依傳染病防治法第25條及同法第70條，處新臺3000以上15000以下罰鍰，目前已開立1100張罰單，另建築工地倘查獲陽性孳生源立即告發並移送停工處分，絕不寬貸。

南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。