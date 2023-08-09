雲林虎尾安慶國小一整排黑板樹全「禿頭」 校方解釋原因

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿，憂心樹木沒了樹葉該怎麼活，認為不該在酷夏高溫時把樹木斷頭，擔心未來影響最大的可能是師生安全；校方今天澄清，該樹種枝木脆弱易斷，考量颱風期可能發生強風，評估經費後才會以此方式修整，並非蓄意，對校內樹木都用心在照顧。

黑板樹的特性是成長快速，且能長很高，為求短時間內成林成蔭，約20年前大為流行，雲林生態保育協會常務理事陳泰安表示，該樹種是行道樹、景觀樹或校園樹常見樹種之一，缺點是枝木易斷，竄根使地面不平整等。

校方表示，校內樹木數十棵，樹種多樣，其中12棵黑板樹位在中庭廣場前兩側，上月初趁學生剛放暑假、暑期活動還未開始前修整，受限經費，經與維護廠商討論後，採取在頂部移除枝木等方式施作。

有園藝從業人員私下透露，在經費有限且顧及工作效率下，直接鋸掉樹頂的枝木、樹葉是常有的做法，不過以維護角度而言，長年都如此修整的話，枝木會愈來愈脆弱，危害風險可能更高，建議尋求專業護樹人員或樹醫生協助。

緊鄰黑板樹旁有一棵樹齡超過半世紀的芒果老樹，年初雲林縣湖山水庫人文生態保護協會得知此事到校勘查，確認該樹木數況不錯，主動表達協助學校定期維護意願，利用攀樹修樹技術，在樹冠層間移動，全面修護樹木、降低傷害。