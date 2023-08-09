快訊

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

做好最壞的打算…郭台銘動向受矚目 綠營高層嘆：若投入參選發展不容樂觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林虎尾安慶國小一整排黑板樹全「禿頭」 校方解釋原因

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿。記者陳苡葳／攝影
最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿。記者陳苡葳／攝影

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿，憂心樹木沒了樹葉該怎麼活，認為不該在酷夏高溫時把樹木斷頭，擔心未來影響最大的可能是師生安全；校方今天澄清，該樹種枝木脆弱易斷，考量颱風期可能發生強風，評估經費後才會以此方式修整，並非蓄意，對校內樹木都用心在照顧。

黑板樹的特性是成長快速，且能長很高，為求短時間內成林成蔭，約20年前大為流行，雲林生態保育協會常務理事陳泰安表示，該樹種是行道樹、景觀樹或校園樹常見樹種之一，缺點是枝木易斷，竄根使地面不平整等。

校方表示，校內樹木數十棵，樹種多樣，其中12棵黑板樹位在中庭廣場前兩側，上月初趁學生剛放暑假、暑期活動還未開始前修整，受限經費，經與維護廠商討論後，採取在頂部移除枝木等方式施作。

有園藝從業人員私下透露，在經費有限且顧及工作效率下，直接鋸掉樹頂的枝木、樹葉是常有的做法，不過以維護角度而言，長年都如此修整的話，枝木會愈來愈脆弱，危害風險可能更高，建議尋求專業護樹人員或樹醫生協助。

緊鄰黑板樹旁有一棵樹齡超過半世紀的芒果老樹，年初雲林縣湖山水庫人文生態保護協會得知此事到校勘查，確認該樹木數況不錯，主動表達協助學校定期維護意願，利用攀樹修樹技術，在樹冠層間移動，全面修護樹木、降低傷害。

雲林縣湖山水庫人文生態保護協會總幹事蔡孟言說，以此方式修木疏枝，將腐朽及不良枝條清除後，可增加透光性，並降低樹枝被風吹斷的風險，本周六還將舉辦攀樹活動，帶領更多人認識樹木知識。

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿。記者陳苡葳／攝影
最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾安慶國小校內，緊鄰黑板樹旁有一棵樹齡超過半世紀的芒果老樹，樹況良好，受民間團體青睞，主動維護並舉辦攀樹活動。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾安慶國小校內，緊鄰黑板樹旁有一棵樹齡超過半世紀的芒果老樹，樹況良好，受民間團體青睞，主動維護並舉辦攀樹活動。記者陳苡葳／攝影

黑板樹 雲林 護樹

延伸閱讀

黑板樹林內蓋500床宿舍！暨大向時尚建商們招手

相關新聞

雲林虎尾安慶國小一整排黑板樹全「禿頭」 校方解釋原因

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿，憂心樹木沒了樹葉該怎麼活，認為不該在酷夏高溫時把樹木...

徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一...

南市登革熱破千「如坐雲霄飛車」 市長喊話查到絕不寬貸

台南市登革熱病例今天新增82例，累積1053例，也是疫情爆發以來，單日最多人數，疫情也更為嚴峻。其中安南區26例，永康區...

南市公幼首度招生不足 教育局祭這些方案扳頹勢

審計部南市審計處今公布市府總決算審核報告，台南去年度首度發現公立幼兒園招生不足，議員要求應增加教保人力及優化公幼空間才。...

台南柳營綠能儲能場說明會逾300人 藍綠民代齊反對

能源業者相中台南市柳營區設置儲能場，地方反彈聲浪不歇，業者今下午在現場開說明會，強調安全無虞。不過群眾認為當地是未來發展...

「蚊子真的很難管」 雲林登革熱今暴增10例確診累積146例

雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，其中古坑鄉8例、斗六市2例，全縣累計確診146例，新增病例數是近期最多例，衛生局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦