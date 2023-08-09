快訊

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

做好最壞的打算…郭台銘動向受矚目 綠營高層嘆：若投入參選發展不容樂觀

「蚊子真的很難管」 雲林登革熱今暴增10例確診累積146例

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。圖／雲林縣政府提供
雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。圖／雲林縣政府提供

雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，其中古坑鄉8例、斗六市2例，全縣累計確診146例，新增病例數是近期最多例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。

雲林縣今新增10例確定病例（古坑鄉東和村1例、古坑鄉高林村1例、古坑鄉荷苞村3例、古坑鄉西平村1例、古坑鄉永光村1例、古坑鄉新庄村1例、斗六市梅林里1例及斗六市林頭里1例），為醫院及診所通報確診，全縣確診已累計146例，其中古坑鄉129例、斗六市14例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

縣政府環保局昨天才針對古坑鄉荷苞村及水碓村，進行大規模登革熱病媒蚊孳清及全面化學防治作業，今天病例數就暴增，是否疫情產生變化？衛生局長曾春美表示，新增10例都是醫院及診所通報確診，推估可能連日大規模防疫作為及宣導，讓民眾的警覺性提高，主動到院檢查，至於疫情是否生變，將持續觀察。

曾春美表示，「蚊子真的很難管」，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應特別注意，加強整頓住家及工作環境，千萬不要大意。

雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。圖／雲林縣政府提供
雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。圖／雲林縣政府提供

古坑 確診 斗六

延伸閱讀

台南本土登革熱逼近千例 黃偉哲喊話「相忍為防疫」

台南登革熱病例竄升將破千例 颱風病媒躲家戶是原因

高雄登革熱今+3 小港區青島里社區出現群聚

雲林登革熱疫區大消毒 陣雨攪局遇插曲⋯防疫一波三折

相關新聞

雲林虎尾安慶國小一整排黑板樹全「禿頭」 校方解釋原因

最近有民眾發現，雲林虎尾安慶國小校內整排黑板樹，頭頂都被剃的光禿禿，憂心樹木沒了樹葉該怎麼活，認為不該在酷夏高溫時把樹木...

徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一...

南市公幼首度招生不足 教育局祭這些方案扳頹勢

審計部南市審計處今公布市府總決算審核報告，台南去年度首度發現公立幼兒園招生不足，議員要求應增加教保人力及優化公幼空間才。...

台南柳營綠能儲能場說明會逾300人 藍綠民代齊反對

能源業者相中台南市柳營區設置儲能場，地方反彈聲浪不歇，業者今下午在現場開說明會，強調安全無虞。不過群眾認為當地是未來發展...

「蚊子真的很難管」 雲林登革熱今暴增10例確診累積146例

雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，其中古坑鄉8例、斗六市2例，全縣累計確診146例，新增病例數是近期最多例，衛生局...

七台南股網仔寮沙洲侵蝕海廢難清 景點變垃圾場

受到月初颱風肆虐、西南氣流旺盛影，大量海廢被沖上台南海岸，其中以七股潟湖的網仔寮汕狀況最為嚴重，該地是生態遊船前往的景點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦