「蚊子真的很難管」 雲林登革熱今暴增10例確診累積146例

雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，其中古坑鄉8例、斗六市2例，全縣累計確診146例，新增病例數是近期最多例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。

雲林縣今新增10例確定病例（古坑鄉東和村1例、古坑鄉高林村1例、古坑鄉荷苞村3例、古坑鄉西平村1例、古坑鄉永光村1例、古坑鄉新庄村1例、斗六市梅林里1例及斗六市林頭里1例），為醫院及診所通報確診，全縣確診已累計146例，其中古坑鄉129例、斗六市14例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

縣政府環保局昨天才針對古坑鄉荷苞村及水碓村，進行大規模登革熱病媒蚊孳清及全面化學防治作業，今天病例數就暴增，是否疫情產生變化？衛生局長曾春美表示，新增10例都是醫院及診所通報確診，推估可能連日大規模防疫作為及宣導，讓民眾的警覺性提高，主動到院檢查，至於疫情是否生變，將持續觀察。