「蚊子真的很難管」 雲林登革熱今暴增10例確診累積146例
雲林縣本土登革熱確診病例今天暴增10例，其中古坑鄉8例、斗六市2例，全縣累計確診146例，新增病例數是近期最多例，衛生局推測，可能是近日大動作在古坑鄉清消，引起民眾及醫療院所提高警覺，才讓通報確診數增加。
雲林縣今新增10例確定病例（古坑鄉東和村1例、古坑鄉高林村1例、古坑鄉荷苞村3例、古坑鄉西平村1例、古坑鄉永光村1例、古坑鄉新庄村1例、斗六市梅林里1例及斗六市林頭里1例），為醫院及診所通報確診，全縣確診已累計146例，其中古坑鄉129例、斗六市14例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。
縣政府環保局昨天才針對古坑鄉荷苞村及水碓村，進行大規模登革熱病媒蚊孳清及全面化學防治作業，今天病例數就暴增，是否疫情產生變化？衛生局長曾春美表示，新增10例都是醫院及診所通報確診，推估可能連日大規模防疫作為及宣導，讓民眾的警覺性提高，主動到院檢查，至於疫情是否生變，將持續觀察。
曾春美表示，「蚊子真的很難管」，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應特別注意，加強整頓住家及工作環境，千萬不要大意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言