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台南水情不佳影響水雉棲地 市府續推友善耕作

中央社／ 台南9日電

水雉生態教育園區昨天公布今年台南夏季水雉調查，成鳥數量1659隻較去年同期增加37隻，今年因水情不佳使水雉棲地減少，台南市府持續鼓勵友善環境方式耕作，營造優良棲息環境。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，今年台南夏季水雉數量調查共1659隻，較去年增加37隻、較110年增加349隻，仍屬穩定成長，今年主要受水情不佳影響，官田區有651公頃二期稻作休耕，菱角田面積216公頃也比去年同期271公頃減少55公頃，導致水雉棲息地稍有減少。

台南市農業局指出，水雉生態教育園區調查過程中發現，官田地區棲地環境良好，近年除水雉外，也有大量鷺科及鷸鴴科鳥類停棲覓食，水田是重要覓食區域，曾有農民發現白鷺鷥吞噬水雉狀況，研判為生物爭搶棲地自然表現。

台南市農業局指出，農民觀察到菱角田出現許多沿海常見候鳥，農業局將持續觀察，以目前官田水雉夏季繁殖調查數量來看，沿海地區發展太陽光電對水雉復育無明顯相關，今年查核時發現水雉覓食棲息範圍主要分布在官田地區，並往外到鄰近棲地繁殖，下營、麻豆等區都發現水雉巢位。

台南市農業局指出，政府及民間協力水雉復育具有成效，但隨氣候變遷，農業耕作型態受衝擊，農業局將持續鼓勵農民以友善環境方式耕作，恢復環境生態服務能力，使水雉及其他生物都能有更優良繁殖棲息環境。

農業局指出，市府鼓勵友善耕作，並配合農業部林業及自然保育署自110年開始辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-水雉巢繁殖獎勵金，農民若在自耕菱角田發現水雉巢，成功孵化幼鳥1-3隻核發獎勵金新台幣2000元，4隻已上核發獎勵金3000元，111年核發獎勵金170萬7000元，今年至8月5日止，已申報孵化雛鳥326隻，查核持續執行中。

水雉 台南 農民

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