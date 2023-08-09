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七台南股網仔寮沙洲侵蝕海廢難清 景點變垃圾場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台江國家公園管理處表示垃圾量太多，預計到9月才能完成清除。圖／民眾提供
台江國家公園管理處表示垃圾量太多，預計到9月才能完成清除。圖／民眾提供

受到月初颱風肆虐、西南氣流旺盛影，大量海廢被沖上台南海岸，其中以七股潟湖的網仔寮汕狀況最為嚴重，該地是生態遊船前往的景點之一，遊客目睹大量海洋垃圾卡在沙洲上，加上木棧道損壞尚未修繕，遊興大減，而管轄的台江國家公園則表示垃圾量太多，預估9月才能清完，當地里長及遊船業者則建議可修築海堤或在外海放置消波塊，延緩侵蝕速度，再清淤回補沙洲，才是長久之計。

台江國家公園日前才剛清完網仔寮汕海廢，沒想到颱風後又打回原型，且碼頭設施、步道都有損毀情形，台江六孔管理站在沙洲上圍起封鎖線，一度讓遊客上了碼頭就無法動彈，只能原地拍照打卡曬太陽，近日清除部分海廢後，才開放部分木棧道，遊客頗有怨言。

遊船業者林明德說，台江國家公園管理處近年在潮線上打木樁、沙洲上植樹，但明顯趕不上沙洲受到風蝕、海蝕的速度，且網仔寮汕既然是生態遊程的重要景點，就要思考有效率的維護方法，不然颱風季一來，所有努力都白費：龍山里里長王文財、三股里里長黃仙立則建議可在外海放置消波塊或修築海堤，目前也向民代陳情，將邀集相關單位會勘討論解決辦法。

據了解，台江國家公園管理處曾委託成大專業團隊，評估如何延緩沙洲侵蝕情形，團隊也曾提出在外海放置消波塊的方法，但執行經費至少就要2億元，且工程並非台江管理處權責，而海岸管理包括經濟部水利署河川局、農業部林業署、南市府等單位，相當複雜。

七股當地生態遊船業者及里長表示，現行方式對阻止沙洲侵蝕並無顯著效果。圖／民眾提供
七股當地生態遊船業者及里長表示，現行方式對阻止沙洲侵蝕並無顯著效果。圖／民眾提供
七股網仔寮汕是生態遊程景點，但卻堆滿大量海廢、步道也損壞，讓遊客看了傻眼。圖／民眾提供
七股網仔寮汕是生態遊程景點，但卻堆滿大量海廢、步道也損壞，讓遊客看了傻眼。圖／民眾提供
海岸沙洲管理權責單位多，當地里長、遊船業者向民代陳情，希望相關單位能會勘討論解決辦法。圖／民眾提供
海岸沙洲管理權責單位多，當地里長、遊船業者向民代陳情，希望相關單位能會勘討論解決辦法。圖／民眾提供

台江 國家公園

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