台南大東夜市案遭檢舉關說圖利 議員：請檢察官查辦

觀光客必到的台南知名夜市「大東夜市」為非合法夜市，因土地租約到期，市政府今天完成新招標案，每月租金104萬。市議會國民黨團接獲檢舉，指大東每月收入500萬，包租公南市府每月租金只從20幾萬漲到42萬，至今僅僅開出7張罰單，疑有立委和議員關說且有圖利之嫌？

國民黨團認為今天得標金額2501萬餘元，換算每月租金104萬，對比之前低得離譜的租金，難杜悠悠眾口，懇請檢察官嚴查是否有立委和議員介入？是否涉及圖利？

經發局表示，大東夜市成立20多年，在攤販管理自治條例訂定前就存在，市場處自市長黃偉哲上任來積極輔導，要求務必依規定取得設置許可，策略上採取處罰及輔導並進，期間市場處也開出7張罰單。該業者今年2月6日提出許可申請，但因交通計畫停車設置及交通維持尚未完善，要求補充修正後再審。

黨團書記長蔡育輝表示，大東夜市所在土地，南市府有6成所有權，台南市農會占4成，共有的公共設施保留地，目前周六、周日為台南市農會假日農市之用，其他時間為夜市，市府的租金原每月20萬，因黨團議員監督，逐步調整至目前每月42萬，多年來大東夜市生意興隆，卻不思改善消防不合法和停車位不足問題，無法取得合法臨時攤販集中場申請，地主南市府和市農會，未善盡管理職責，只開出7張罰單。

蔡育輝說，市府展開兩年的新標案，得標者可以在今年9月1日到2025年8月31日使用，但使用規範限制得標者不得建築、周六日要騰空案地讓農會假日農市用、水電需求自行辦理，標租底價2年1008萬，也就是重新招標每月底標價才42萬，若得標人6個月內無法完成條件，將沒收84萬履約保證金和1008萬，但有民眾質疑是要為大東夜市圍標？

蔡育輝認為，1千多坪的共有『共設施保留地，市農會部分規畫為停車場，大東夜市業者已經跟市農會簽約，今天得標者若不是大東夜市就算得標，根本無法租用旁邊農會停車場，沒停車場怎麼申請臨時攤販集中場？標案又規定6個月內要完成水電、消防和停車場等條件，否則解約得標者還要賠償，大東夜市數十年都無法解決消防和停車問題，卻要相得標者半年內完成不可能的任務，標案規範也真讓人覺得怪怪。

市議員王家貞說，黨團不是不支持夜市的存在，而是希望夜市都能在政府單位的輔導下全都合法，可是大東夜市就是能賺大錢卻繼續非法，現在新標案是要繼續讓某特定人士承租？市府說好要讓這塊地做有價值的發揮，是否有壓力而做不到？

蔡育輝指出，這塊地每月租金可以租到104萬，之前台南市府怎會租42萬，更久之前還只租20萬，所以到底有無圖利，懇請檢察官嚴查。