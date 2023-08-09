放射環梁超美 嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔修復完工免費參觀

嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔是在地人共同回憶，鄰近朴通市集人潮眾多，1936年完工至今，水泥斑駁、鐵件鏽蝕有安全疑慮，台灣自來水公司斥資1380萬元、費時5年，今修復完工剪綵，水塔外觀保留歐式建築風貌，也以現代科技工法增加抗震、防災、防潮功能。

台水第五區處長蕭淑貞說，朴子水道配水塔是鐵筋混凝土RC結構，歷經二戰及天災，有戰爭彈孔、水泥剝落及鐵筋外露鏽蝕等問題，建築分為3部分，包括塔頂的塔飾物、中間的水塔本體，及底層的塔架結構，經評估後斥資1380萬元修復，可開放民眾參觀。

立委蔡易餘說，修復工程經多次開會討論，對修復後外觀意見分歧，最終決定呈現最初水泥風貌，還原當年的水塔樣貌，也結合現代建築工法加固。未來將與文觀局、東石國中持續討論，重新規畫水道頭園區環境，打造更具日式風格的人文聚落。

縣府文觀局指出，台灣日治時期公衛觀念薄弱，居民靠挖井取水，1933年朴子街長黃媽典策畫興建上水道，設置淨化水源及輸送設施。1936年朴子水塔落成後，同時興建取入井、砂溜井、原水唧筒井、唧筒室、分水井，大幅改善當地居民飲用水品質。

朴子水道配水塔2006年被列為歷史建築、2014年列為縣定古蹟，具歷史文化及藝術價值。塔飾物呈現6腳圓頂小亭的鐘塔造型，水塔本體呈現圓形，底層為4環梁與10支柱的RC結構，第2環梁內更加入放射網狀柱支撐，外觀形成方格狀美感。