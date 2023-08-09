快訊

郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

民進黨副秘：若「郭柯配」成形 民眾黨如吻仔魚沒骨頭

館長陳之漢稱「賴品妤cosplay是物化動漫」 遭吳欣岱怒轟：腦子哪裡有問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

極端氣候豪雨致災竟無護岸保護 大埔溪榴中護岸工程今動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無堤防設施，第五河川局去年動工在北岸施作堤防，今年5月已完工，考量南岸有許多住戶，第五河川局今天動工進行護岸工程。記者陳雅玲／攝影
位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無堤防設施，第五河川局去年動工在北岸施作堤防，今年5月已完工，考量南岸有許多住戶，第五河川局今天動工進行護岸工程。記者陳雅玲／攝影

位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無護岸設施，因近年極端氣候影響，曾經豪雨致災，造成當地居民困擾，第五河川局去年動工在北岸施作堤防，今年5月已完工，考量南岸有許多住戶，第五河川局今天動工進行護岸工程，預計年底前完工。

雲林縣大埔溪榴中護岸改善工程今天動工，立法委員劉建國、第五河川局副局長陳世峰、縣議員張維崢、江文登、斗六市民代表李美瑤、榴中里長蔡芳聰、榴北里長張朝明等人都共同參加動工儀式。

大埔溪位於雲林斗六林內交界，在台三線至光明橋段兩岸並無護岸，近年因斗六工業區帶來就業機會，開發迅速、人口增加，卻因無護岸設施，曾在豪雨來襲時造成淹水災害，造成當地居民困惱。

張維崢表示，2017年0601豪雨成災，該路段就因無堤防護岸，造成淹水，居民餘悸猶存，擔心極端氣候，可能會再次受災。

劉建國去年邀集第五河川局現地勘查，爭取4500萬元完成北岸烏麻堤段和防汛道路，降低淹水發生率，但南岸居民憂心接下來豪雨可能會直接影響南案，希望第五河川局針對大埔溪南岸進行改善。

第五河川局今天動工施作南岸工程，陳世峰表示，大埔溪北岸是凹岸，是水流衝擊的地方，有保護的急迫性，所以去年優先動工施作，但南岸住戶多，同樣需要保護，南岸工程預計年底前完工，保護民眾生命安全。

劉建國表示，南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，第五河川局目標要達到25年防洪標準，讓周邊農民安心務農、居民身家安全都有保障。

雲林縣大埔溪榴中護岸改善工程今天動工，立法委員劉建國希望能盡速完工，保障居民生命安全。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埔溪榴中護岸改善工程今天動工，立法委員劉建國希望能盡速完工，保障居民生命安全。記者陳雅玲／攝影

護岸 大埔 豪雨 劉建國

延伸閱讀

六房媽明年過爐烏瓦磘、紅壇今動土 張麗善：將改善周邊道路

雲林縣議長沈宗隆有意辭議長 綠營：待明確後再應對

雲林古坑鳳梨高人氣便宜又吇吃 推出鳳梨汁新品更好喝

國民黨雲林立委人選出爐 現任虎尾鎮長、肉品市場副總出線挑戰

相關新聞

徐巧芯爆台南沙崙綠能科技城漏水 基進：漏水的是她的腦袋

台北市議員徐巧芯在臉書發文指控台南沙崙綠能科技城漏水，台灣基進台南市議員、市黨部主委李宗霖怒批，「漏水的不是停車場，而是...

極端氣候豪雨致災竟無護岸保護 大埔溪榴中護岸工程今動工

位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無護岸設施，因近年極端氣候影響，曾經豪雨致災，造成當地居民困...

無黨籍市議員陳昆和參選立委提政見 綠營議員也來讚聲

宣布參選南市第二選區立委的無黨籍市議員陳昆和，今天舉行記者會發表政見，指出台南溪北地區缺乏建設，人口仍是負成長，他建議南...

台南新建榮家年底完工 釋出床位民眾搶破頭

台南榮譽國民之家斥資16.41億元，遷建東區平實重劃區及永康網寮北營區。平實基地將在9月完工，網寮北基地年底完工。台南市...

嘉大昆蟲館暑假夯 假日上千人潮體驗

今年暑假開始時天氣炎熱，接著又因颱風侵騷帶來雨勢，使得戶外活動減少，室內場館活動成了親子首選；嘉大昆蟲館暑假期間參觀人潮...

台南做16歲有看頭 乘遊艇穿越福爾摩沙、體驗400今昔

「做16歲」是台南的成年傳統習俗，市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今在記者會表示，此儀式除肯定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦