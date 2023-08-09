極端氣候豪雨致災竟無護岸保護 大埔溪榴中護岸工程今動工

位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無護岸設施，因近年極端氣候影響，曾經豪雨致災，造成當地居民困擾，第五河川局去年動工在北岸施作堤防，今年5月已完工，考量南岸有許多住戶，第五河川局今天動工進行護岸工程，預計年底前完工。

雲林縣大埔溪榴中護岸改善工程今天動工，立法委員劉建國、第五河川局副局長陳世峰、縣議員張維崢、江文登、斗六市民代表李美瑤、榴中里長蔡芳聰、榴北里長張朝明等人都共同參加動工儀式。

大埔溪位於雲林斗六林內交界，在台三線至光明橋段兩岸並無護岸，近年因斗六工業區帶來就業機會，開發迅速、人口增加，卻因無護岸設施，曾在豪雨來襲時造成淹水災害，造成當地居民困惱。

張維崢表示，2017年0601豪雨成災，該路段就因無堤防護岸，造成淹水，居民餘悸猶存，擔心極端氣候，可能會再次受災。

劉建國去年邀集第五河川局現地勘查，爭取4500萬元完成北岸烏麻堤段和防汛道路，降低淹水發生率，但南岸居民憂心接下來豪雨可能會直接影響南案，希望第五河川局針對大埔溪南岸進行改善。

第五河川局今天動工施作南岸工程，陳世峰表示，大埔溪北岸是凹岸，是水流衝擊的地方，有保護的急迫性，所以去年優先動工施作，但南岸住戶多，同樣需要保護，南岸工程預計年底前完工，保護民眾生命安全。