無黨籍市議員陳昆和參選立委提政見 綠營議員也來讚聲

宣布參選南市第二選區立委的無黨籍市議員陳昆和，今天舉行記者會發表政見，指出台南溪北地區缺乏建設，人口仍是負成長，他建議南科未來應考慮在官田設置基地，並推薦西拉雅風管處北側一處占地340公頃土地，希望相關單位納入考量，記者會上除了國民黨市議員尤榮智外，民進黨市議員吳通龍也出席「讚聲」，令人意外，陳昆和說他推動建設就事論事，才能得到不分藍綠的支持

陳昆和表示，AI科技發展突飛猛進，從北到南最欠缺的就是「先進晶圓製程」的科技園區土地，他舉台積電擴廠進展為例，就可看出高科技產業「求地若渴」的決心 ，他說南科台南三期日前動土，未來仍有土地需求，若後續開發能續留台南、尤其是溪北地區，對於南市整體發展將有更大助益。

陳昆和說，查證南市府統計資料，官田區從2020年開始就呈現負成長、麻豆區去年度更大減大減780人（-17.84 ‰），若能推動南科台南四期設置在官田，產業進駐後的經濟效益，更能解決縣市合併後13年來的失衡現象；國民黨市議員尤榮智說，合併前他擔任六甲鄉長，當時人口還有2萬5000多人，現在僅剩2萬1000人左右，沒有重大建設、人口外移嚴重；民進黨市議員吳通龍則提到，賴清德擔任台南市長時，議會就通過65歲以上老人免繳健保費，卻被以財源不足理由未能執行，溪北有些建設也是如此，兩人認為，地方建設的確需要有人爭取、監督，認同陳提出政見。