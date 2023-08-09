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嘉大昆蟲館暑假夯 假日上千人潮體驗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
昆蟲體驗區親子可以近距離觀察活體昆蟲。記者李宗祐／攝影
昆蟲體驗區親子可以近距離觀察活體昆蟲。記者李宗祐／攝影

今年暑假開始時天氣炎熱，接著又因颱風侵騷帶來雨勢，使得戶外活動減少，室內場館活動成了親子首選；嘉大昆蟲館暑假期間參觀人潮不斷，尤其是能近距離觀察接觸昆蟲的體驗區更是場場爆滿。館長張少鈞表示，昆蟲館不受氣候影響，加上能夠增長知識，因此，暑假期間成了最夯的親子旅遊景點。

暑假開始國內旅遊熱絡，但是天氣時而炎熱、時而下雨，使得戶外旅遊總會擔憂天氣狀況，也因此許多親子選擇室內場館活動，嘉大昆蟲館成了來嘉旅遊的熱門景點；嘉大昆蟲館統計，暑假期間每天有超過500人到訪，假日時更是吸引上千人次入園參觀。

館長張少鈞表示，昆蟲館面積約400坪，蒐藏全世界及台灣本土具有特色的上萬種昆蟲；當中有2個園區設計最吸引遊客，一是活體解說，另一個是溫室園區。活體解說，由導覽員將一些活的昆蟲像是甲蟲、竹節蟲、球蠎向遊客展示解說，最大特點可以互動拍照。溫室園區近年來是網路很紅的打卡景點，拍照的氣氛很特別有如置身森林當中，溫室裡有蝴蝶復育，可以觀察其生態。

張少鈞表示，尤其小朋友對於生態內容很有興趣，園區主打親子互動學習，這邊不但可以遊玩也可以學到一些知識，所以每逢例假日親子遊客特多，假日遊客經常超過千人。

嘉大昆蟲館2008年由農委會補助2千萬元及嘉義大學自籌共5千萬元興建。全館分為展覽館區與生態溫室區2部分，展覽館區展示世界6大動物地區及台灣本島外島地區昆蟲標本、珍奇非保育類活體昆蟲及放大14倍的台灣地區保育類昆蟲模型。2016年委外彩虹娛樂公司經營。開館時間9:30～17:20，周一、周二休館。全票150元，3～7歲兒童票100元，未滿3歲以及70歲以上免費。

親子輕輕觸摸感受球蟒身體上的鱗片。記者李宗祐／攝影
親子輕輕觸摸感受球蟒身體上的鱗片。記者李宗祐／攝影
解說員向大家介紹長戟大兜蟲。記者李宗祐／攝影
解說員向大家介紹長戟大兜蟲。記者李宗祐／攝影
近距離觀看球蟒。記者李宗祐／攝影
近距離觀看球蟒。記者李宗祐／攝影
解說員展示球蟒，讓小朋友近距離輕觸鱗片。記者李宗祐／攝影
解說員展示球蟒，讓小朋友近距離輕觸鱗片。記者李宗祐／攝影
觀察的昆蟲都是活體，小朋友好奇又害怕，圖中為長戟大兜蟲。記者李宗祐／攝影
觀察的昆蟲都是活體，小朋友好奇又害怕，圖中為長戟大兜蟲。記者李宗祐／攝影
綠椒竹節蟲。記者李宗祐／攝影
綠椒竹節蟲。記者李宗祐／攝影
幽靈竹節蟲。記者李宗祐／攝影
幽靈竹節蟲。記者李宗祐／攝影
小朋友觀察毛象大兜蟲。記者李宗祐／攝影
小朋友觀察毛象大兜蟲。記者李宗祐／攝影
親子近距離觀察綠椒竹節蟲。記者李宗祐／攝影
親子近距離觀察綠椒竹節蟲。記者李宗祐／攝影
親子一同觀察幽靈竹節蟲。記者李宗祐／攝影
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親子 嘉義

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